Робимо одразу з подвійної порції: рецепт домашнього печива з цукром

16 серпня 2023, 12:32
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Готуємо з Юлією

Майже у всіх кав'ярнях можна зустріти хрумке та надзвичайно красиве за формою печиво присипане цукром. Його зазвичай додають до кави, як комплімент. Закортіло скуштувати? У нас є рецепт.

Домашнє печиво з цукром – ідеальний варіант до кави чи чаю. Його можна приготувати залічені хвилини, адже процес настільки елементарний, що справиться навіть дитина.

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Рецепт пісочного печива

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 18 – 20 штук
Інгредієнти:
 – 110 грамів м'якого вершкового масла;
 – 50 грамів цукру;
 – пів яйця, або одне маленьке;
 – 130 грамів борошна;
 – 2 чайні ложки молока;
 – ванільний цукор.

Приготування:

  • М'яке масло збиваємо з цукром та ванільним цукром, додаємо яйце, борошно. Вкінці вливаємо молоко. Замішуємо еластичне тісто.
  • Розкачуємо його у пласт, за допомогою формочок витискаємо печиво та перекладаємо на деко.
  • Зверху присипаємо печиво цукром.
  • Розігріваємо духовку до 100 градусів та випікаємо печиво 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак