Робимо одразу з подвійної порції: рецепт домашнього печива з цукром
16 серпня 2023, 12:32Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Майже у всіх кав'ярнях можна зустріти хрумке та надзвичайно красиве за формою печиво присипане цукром. Його зазвичай додають до кави, як комплімент. Закортіло скуштувати? У нас є рецепт.
Домашнє печиво з цукром – ідеальний варіант до кави чи чаю. Його можна приготувати залічені хвилини, адже процес настільки елементарний, що справиться навіть дитина.
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Рецепт пісочного печива
- Час: 30 хвилин
- Порції: 18 – 20 штук
– 110 грамів м'якого вершкового масла;
– 50 грамів цукру;
– пів яйця, або одне маленьке;
– 130 грамів борошна;
– 2 чайні ложки молока;
– ванільний цукор.
Приготування:
- М'яке масло збиваємо з цукром та ванільним цукром, додаємо яйце, борошно. Вкінці вливаємо молоко. Замішуємо еластичне тісто.
- Розкачуємо його у пласт, за допомогою формочок витискаємо печиво та перекладаємо на деко.
- Зверху присипаємо печиво цукром.
- Розігріваємо духовку до 100 градусів та випікаємо печиво 10 – 15 хвилин.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати пухкі булочки з маковою начинкою.