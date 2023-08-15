Булочки маком, або бабусині булочки – це проста домашня випічка, яку так люблять, як діти, так і дорослі. За цим рецептом можна також змінювати начинку – дріжджове тісто підійде і до варення з яблук чи іншого, яке є вдома.
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Булочки з маком зручно брати з собою в дорогу, давати дітям до школи чи просто снідати ними зі склянкою молока.
Рецепт домашніх булочок з маком
- Час: 4 години
- Порції: 6 штук
Приготування:
- Для начинки промиваємо мак, заливаємо молоком і склянкою води. Додаємо цукор і варимо на повільному вогні, протягом 1,5 – 2 години. Додаємо вершкове масло і перебиваємо все блендером. Даємо маковій масі охолонути.
- Для тіста дріжджі змішуємо з ложкою цукру, борошном і теплим молоком. Перемішуємо до однорідності і відставляємо в тепле місце на 15 – 20 хвилин.
- В опару додаємо решту інгредієнтів (1 яєчний жовток, інший піде на змащування булочок) і перемішуємо до однорідності. Ставимо в тепло на годину.
- Обминаємо його і розкачуємо у прямокутник. Товщина тіста має бути приблизно 4 міліметри. Змащуємо маковою начинкою, залишивши декілька сантиметрів з краю.
- Далі скручуємо все в рулет. Нарізаємо дуже гострим ножем, викладаємо на деко з пергаментом, змащуємо жовтком.
- Запікаємо в розігрітій духовці при 180 приблизно 20 – 25 хвилин.
- Готові булочки з маком охолоджуємо та подаємо до столу.
Смачного!