Булочки маком, або бабусині булочки – це проста домашня випічка, яку так люблять, як діти, так і дорослі. За цим рецептом можна також змінювати начинку – дріжджове тісто підійде і до варення з яблук чи іншого, яке є вдома.

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Булочки з маком зручно брати з собою в дорогу, давати дітям до школи чи просто снідати ними зі склянкою молока.

Рецепт домашніх булочок з маком

Час: 4 години

4 години Порції: 6 штук

Інгредієнти:

– 300 грамів пшеничного борошна;

– 15 грамів свіжих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– 2 яєчних жовтки;

– 150 грамів молока;

– 50 грамів вершкового масла;

– сіль.

Для начинки:

– 70 грамів маку;

– 200 грамів молока;

– 70 грамів цукру;

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Для начинки промиваємо мак, заливаємо молоком і склянкою води. Додаємо цукор і варимо на повільному вогні, протягом 1,5 – 2 години. Додаємо вершкове масло і перебиваємо все блендером. Даємо маковій масі охолонути.

Для тіста дріжджі змішуємо з ложкою цукру, борошном і теплим молоком. Перемішуємо до однорідності і відставляємо в тепле місце на 15 – 20 хвилин.

В опару додаємо решту інгредієнтів (1 яєчний жовток, інший піде на змащування булочок) і перемішуємо до однорідності. Ставимо в тепло на годину.

Обминаємо його і розкачуємо у прямокутник. Товщина тіста має бути приблизно 4 міліметри. Змащуємо маковою начинкою, залишивши декілька сантиметрів з краю.

Далі скручуємо все в рулет. Нарізаємо дуже гострим ножем, викладаємо на деко з пергаментом, змащуємо жовтком.

Запікаємо в розігрітій духовці при 180 приблизно 20 – 25 хвилин.

Готові булочки з маком охолоджуємо та подаємо до столу.

Смачного!

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