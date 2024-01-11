Значно дешевший і смачніший, ніж магазинний: простий рецепт домашнього вершкового лікеру

11 січня 2024, 17:31
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Джерело:

tsukatnata

Приготувати смачний вершковий лікер можна самотужки. Це буде навіть дешевше, ніж купувати готовий в магазині.

 Скористайтеся цим простим рецептом. З ним лікер вийде дуже схожим на відомий усім "Бейліс".

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Рецепт вершкового лікеру

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 5
Інгредієнти:
– 220 грамів згущеного молока;
– 1 чайна ложка розчинної кави;
– 120 грамів вершків 33%;
– половина чайної ложки ванільного цукру;
– 200 грамів горілки (або 500 грамів, щоб лікер був слабким).

Приготування:

  1. Дуже ретельно змішайте всі інгредієнти. Для цього можна використати міксер чи блендер.
  2. Радимо використовувати горілку високої якості, адже вона не матиме неприємного спиртового присмаку. Також у цьому рецепті можна використовувати віскі.
  3. Щільно закрийте лікер кришкою та поставте в холодильник на 1 – 2 дні.
  4. Найкраще домашній лікер смакує охолодженим.
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Автор: Ольга Котів