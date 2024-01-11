Значно дешевший і смачніший, ніж магазинний: простий рецепт домашнього вершкового лікеру
11 січня 2024, 17:31Читать новость на русском
Джерело:tsukatnata
Приготувати смачний вершковий лікер можна самотужки. Це буде навіть дешевше, ніж купувати готовий в магазині.
Скористайтеся цим простим рецептом. З ним лікер вийде дуже схожим на відомий усім "Бейліс".
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Рецепт вершкового лікеру
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 5
– 220 грамів згущеного молока;
– 1 чайна ложка розчинної кави;
– 120 грамів вершків 33%;
– половина чайної ложки ванільного цукру;
– 200 грамів горілки (або 500 грамів, щоб лікер був слабким).
Приготування:
- Дуже ретельно змішайте всі інгредієнти. Для цього можна використати міксер чи блендер.
- Радимо використовувати горілку високої якості, адже вона не матиме неприємного спиртового присмаку. Також у цьому рецепті можна використовувати віскі.
- Щільно закрийте лікер кришкою та поставте в холодильник на 1 – 2 дні.
- Найкраще домашній лікер смакує охолодженим.