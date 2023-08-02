В каструлі чи в духовці: як приготувати соковиті фаршировані перці з різними начинками

2 серпня 2023, 14:39
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Джерело:

Валентина Саєнко

На ринку та в магазинах ціни на перець трохи впали, тепер можна і переходити до приготування фаршированих перців. Ми пропонуємо один із найлегших рецептів страви.

Ми пропонуємо лінивий варіант без засмажок, відварювання рису та іншої зайвої мороки. Фаршировані перці – те що треба, в цю літню пору. Перець можна брати наш, білозірку за помірною ціною.

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Начинку ми обрали з рису та фаршу, трішки овочів та ідеальна рецептура готова. Також перці можна начиняти рисом та овочами, грибами, курячим чи яловичим фаршем, або свинячим.

Рецепт лінивих фаршированих перців

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 штук
Інгредієнти:
 – склянка рису;
 – 600 грамів курячого фаршу;
 – 1 кабачок;
 – 1 велика морква;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 5 зубчиків часнику;
 – 2 стебла селери;
 – банка томатів у власному соку;
 – 150 грамів вершків;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • В першу чергу замочимо і промиємо рис – вода має бути прозора.
  • Кабачок натираємо на тертку, слідом моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а часник пропускаємо через прес або натираємо на тертці. Змішуємо все це з промитим рисом та додаємо спецій.
  • Перці чистимо від насіння і прожилок. Фаршируємо начинкою, зовсім трішки залишаємо місця зверху. Викладаємо в форму для запікання. Якщо залишилась начинка, то її поміж перцю викладаємо.
  • Зверху викладаємо половину томатів. Потім нарізану селеру. Решту томатів змішуємо з вершками, спеціями і водою. Потрібно стільки, щоб покрити перці на половину.
  • Накриваємо форму і запікаємо. Від закипання рідини засікаємо 1 годину 20 хвилин. Слідкуємо, щоб сильно не кипіло, бо буде виділятись багато рідини. 

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак