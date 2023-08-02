В каструлі чи в духовці: як приготувати соковиті фаршировані перці з різними начинками
2 серпня 2023, 14:39Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
На ринку та в магазинах ціни на перець трохи впали, тепер можна і переходити до приготування фаршированих перців. Ми пропонуємо один із найлегших рецептів страви.
Ми пропонуємо лінивий варіант без засмажок, відварювання рису та іншої зайвої мороки. Фаршировані перці – те що треба, в цю літню пору. Перець можна брати наш, білозірку за помірною ціною.
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Начинку ми обрали з рису та фаршу, трішки овочів та ідеальна рецептура готова. Також перці можна начиняти рисом та овочами, грибами, курячим чи яловичим фаршем, або свинячим.
Рецепт лінивих фаршированих перців
- Час: 2 години
- Порції: 6 штук
– склянка рису;
– 600 грамів курячого фаршу;
– 1 кабачок;
– 1 велика морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 стебла селери;
– банка томатів у власному соку;
– 150 грамів вершків;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- В першу чергу замочимо і промиємо рис – вода має бути прозора.
- Кабачок натираємо на тертку, слідом моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а часник пропускаємо через прес або натираємо на тертці. Змішуємо все це з промитим рисом та додаємо спецій.
- Перці чистимо від насіння і прожилок. Фаршируємо начинкою, зовсім трішки залишаємо місця зверху. Викладаємо в форму для запікання. Якщо залишилась начинка, то її поміж перцю викладаємо.
- Зверху викладаємо половину томатів. Потім нарізану селеру. Решту томатів змішуємо з вершками, спеціями і водою. Потрібно стільки, щоб покрити перці на половину.
- Накриваємо форму і запікаємо. Від закипання рідини засікаємо 1 годину 20 хвилин. Слідкуємо, щоб сильно не кипіло, бо буде виділятись багато рідини.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати ніжинський салат з огірків на зиму.