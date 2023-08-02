В каструлі чи в духовці: як приготувати соковиті фаршировані перці з різними начинками

На ринку та в магазинах ціни на перець трохи впали, тепер можна і переходити до приготування фаршированих перців. Ми пропонуємо один із найлегших рецептів страви.

Ми пропонуємо лінивий варіант без засмажок, відварювання рису та іншої зайвої мороки. Фаршировані перці – те що треба, в цю літню пору. Перець можна брати наш, білозірку за помірною ціною.

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Начинку ми обрали з рису та фаршу, трішки овочів та ідеальна рецептура готова. Також перці можна начиняти рисом та овочами, грибами, курячим чи яловичим фаршем, або свинячим.

Рецепт лінивих фаршированих перців

Час: 2 години

2 години Порції: 6 штук

– склянка рису;– 600 грамів курячого фаршу;– 1 кабачок;– 1 велика морква;– 1 ріпчаста цибуля;– 5 зубчиків часнику;– 2 стебла селери;– банка томатів у власному соку;– 150 грамів вершків;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

В першу чергу замочимо і промиємо рис – вода має бути прозора.

Кабачок натираємо на тертку, слідом моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками, а часник пропускаємо через прес або натираємо на тертці. Змішуємо все це з промитим рисом та додаємо спецій.

Перці чистимо від насіння і прожилок. Фаршируємо начинкою, зовсім трішки залишаємо місця зверху. Викладаємо в форму для запікання. Якщо залишилась начинка, то її поміж перцю викладаємо.

Зверху викладаємо половину томатів. Потім нарізану селеру. Решту томатів змішуємо з вершками, спеціями і водою. Потрібно стільки, щоб покрити перці на половину.

Накриваємо форму і запікаємо. Від закипання рідини засікаємо 1 годину 20 хвилин. Слідкуємо, щоб сильно не кипіло, бо буде виділятись багато рідини.

Смачного!

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