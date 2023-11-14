На аромат прибіжать сусіди: елементарний рецепт духмяного фаршированого перцю
14 листопада 2023, 15:55Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Фарширований перець – улюблена страва багатьох господинь. Спробуйте начинити його не фаршем, а яловичою печінкою – вам сподобається.
У цій страві міститься мало калорій, необхідна кількість поживних речовин і унікальний та безпомилковий смак. Її можна їсти навіть тим, хто дотримується дієти.
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Перевірений рецепт фаршированого перцю з печінкою
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів солодкого перцю;
– 500 грамів яловичої печінки;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– зелень, перець, сіль до смаку.
Фаршировані перці – смачна та поживна страва / Фото Unsplash
Приготування:
- Печінку помийте та наріжте шматочками. Цибулю почистьте і розріжте на 4 частини. Пропустіть підготовлені інгредієнти через м'ясорубку.
- Моркву і зелень помийте та обсушіть. Моркву натріть на середній терці, а зелень подрібніть. Додайте все це до печінки, посоліть, поперчіть і перемішайте.
- Солодкий перець помийте і почистьте від серцевини. Розріжте навпіл і наповніть половинки підготовленою начинкою. Викладіть їх на деко і запікайте 30 хвилин при температурі 190 градусів. Перед подачею прикрасьте страву зеленню.