Французька галета на український лад: підійдуть будь-які сезонні ягоди чи фрукти

Влітку надзвичайно популярні французькі галети, адже їх не тільки легко і зручно готувати, а й начинкою можуть бути будь-які сезонні ягоди чи фрукти.

Галета на пісочному тісті – смачна домашня випічка, яка відмінно підійде до чаю, кави чи компоту. Її зручно брати в дорогу, на пікнік чи в подорож.

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Ми підготували рецепт французької галети з полуницею, але ви сміло можете замінити її на вишні, сливи чи абрикоси.

Рецепт галети на пісочному тісті

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 4

– 100 грамів холодного вершкового масла;– 150 – 170 грамів борошна;– щіпка солі;– 1 столова ложка цукру;– 2 столова ложка води.

Приготування:

Масло перетираємо з борошном в крихту, додаємо сіль та цукор та в кінці воду.

Збираємо тісто в кульку і загортаємо у плівку, залишаємо в холодильнику на 30 хвилин, аби воно відпочило.

Розкатуємо тісто на пергаменті, так буде легше.

Для начинки беремо будь-які ягоди, фрукти, додаємо цукор і якщо потрібно – крохмаль (якщо ягоди мають багато вологи).

Випікаємо галету в розігрітій духовці при 180 градусах близько 30 – 40 хвилин до гарно пропеченого низу.

Бортики можна змастити яйцем перед випіканням, але це за бажанням.

Смачного!

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