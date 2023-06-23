Французька галета на український лад: підійдуть будь-які сезонні ягоди чи фрукти

23 червня 2023, 19:03
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Джерело:

Готуємо з Юлією

Влітку надзвичайно популярні французькі галети, адже їх не тільки легко і зручно готувати, а й начинкою можуть бути будь-які сезонні ягоди чи фрукти.

Галета на пісочному тісті – смачна домашня випічка, яка відмінно підійде до чаю, кави чи компоту. Її зручно брати в дорогу, на пікнік чи в подорож.

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Ми підготували рецепт французької галети з полуницею, але ви сміло можете замінити її на вишні, сливи чи абрикоси.

Рецепт галети на пісочному тісті

  • Час: 80 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 100 грамів холодного вершкового масла;
 – 150 – 170 грамів борошна;
 – щіпка солі;
 – 1 столова ложка цукру;
 – 2 столова ложка води.

Приготування:

  • Масло перетираємо з борошном в крихту, додаємо сіль та цукор та в кінці воду.
  • Збираємо тісто в кульку і загортаємо у плівку, залишаємо в холодильнику на 30 хвилин, аби воно відпочило.
  • Розкатуємо тісто на пергаменті, так буде легше.
  • Для начинки беремо будь-які ягоди, фрукти, додаємо цукор і якщо потрібно – крохмаль (якщо ягоди мають багато вологи).
  • Випікаємо галету в розігрітій духовці при 180 градусах близько 30 – 40 хвилин до гарно пропеченого низу.
  • Бортики можна змастити яйцем перед випіканням, але це за бажанням.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак