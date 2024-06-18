Справжній смак літа: готуємо салат з молодого горошку та курки

Молодий горошок можна їсти просто стручками. Так ви отримаєте від нього ще більше користі.

Щоб горошок був ще смачнішим, обсмажте його на пательні. Тоді його аромат максимально розкриється.

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Салат з молодого горошку та курки

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

– 250 грамів копченого курячого філе;– 150 грамів зеленого горошку;– 20 мілілітрів олії;– 1 солодкий червоний перець;– 1 свіжий огірок;– 20 грамів зеленої цибулі;– сіль, перець до смаку;– 50 грамів майонезу 50%.

Приготування:

Молодий зелений горошок помийте та відправте на пательню з олією. Обсмажте, помішуючи, впродовж 3 – 5 хвилин, після чого викладіть в салатник. Копчену курку наріжте середніми кубиками й додайте до горошку. Овочі й зелену цибулю помийте та обсушіть. Перець почистьте від серцевини та наріжте соломкою. Огірок наріжте брусочками, а зелену цибулю подрібніть. Нарізані овочі додайте в салатник, посоліть, поперчіть, заправте майонезом і перемішайте. Зверху посипте зеленою цибулею.