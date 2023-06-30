Стародавня страва, про яку всі забули: як приготувати гуцульську росівницю

Справжня гуцульська росівниця готується просто, майже так само, як капусняк, але з невеликими відмінностями. Нумо готувати та відроджувати давню українську кухню разом.

Українська кухня багата на неймовірно смачні страви, рецепти до яких забуваються та витісняються сучасною кухнею.

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Щоб відновлювати наші традиції, культуру та їжу – нумо раз на тиждень готувати по страві давньої української кухні. Сьогодні пропонуємо зупинитися на росівниці, яка дуже схожа на капусняк.

Рецепт гуцульського супу росівниця

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 6

– 350 грамів квашеної капусти;– 150 грамів кукурудзяної крупи;– 1 куряче стегно;– 200 грамів свинячої шиї;– половина ріпчастої цибулі;– зелень петрушки та кропу;– 2 лаврових листочки;– чорний мелений перець;– сіль.

Приготування:

Перекладаємо курятину в каструлю з 2 літрами води, додаємо трохи солі і варимо звичайний курячий бульйон.

Дістаємо курятину. Насипаємо в каструлю кукурудзяну крупу і нарізану квашену капусту. Варимо суп на середньому вогні 40 хвилин.

Нарізаємо свинячу шийку на невеликі кубики і додаємо її в суп. Продовжуємо варити наш капусняк ще 20 хвилин до повного розварювання кукурудзяної крупи і розм'якшення капусти.

За 5 хвилин до закінчення приготування супу додаємо в каструлю лавровий лист і чорний мелений перець. Повертаємо куряче м'ясо нарізане довільними шматочками. Нарізаємо кріп, петрушку і додаємо в суп перед зняттям його з вогню.

Подаємо суп в глибоких тарілках в гарячому вигляді, хоч і холодним він теж смакує добре.

Смачного!

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