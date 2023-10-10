Королівський хачапурі, такий як його готують на батьківщині

10 жовтня 2023, 11:28
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Джерело:

Мікаель Ароян

Грузинська кухня надзвичайно смачна та колоритна: хінкалі, хачапурі, лобіо чи пхалі. Аби й ви могли насолоджуватися цим смаком вдома ми підготували рецепт особливого хачапурі.

Хачапурі – одна із найпопулярніших страв грузинської кухні. Їх є кілька видів, але сьогодні ми пропонуємо приготувати класичний варіант з сиром.

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Начинками для королівського хачапурі може бути не тільки сулугуні, а й м'ясний фарш, квасоля чи інші інгредієнти.

Як приготувати хачапурі

  • Час: 1 година
  • Порції: 2
Інгредієнти для тіста:
 – 350 грамів води;
 – 30 грамів олії;
 – 10 грамів сухих дріжджів;
 – 500 грамів борошна;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – 2 чайні ложки солі.

Приготування:

  • Розчиняємо цукор, сіль та дріжджі в теплій воді. Додаємо олію та частину борошна. Замішуємо тісто та накриваємо плівкою. Залишаємо його в теплому місці 40 хвилин.
  • До готової опари додаємо решту борошна та вимішуємо еластичне тісто. Залишаємо тісто відпочити на 10 хвилин.
Інгредієнти для сирної начинки:
 – 300 грамів сиру сулугуні;
 – 1 яйце;
 – 20 грамів вершкового масла.

Приготування:

  • Натираємо сир на тертці та змішуємо з рештою інгредієнтів.
  • З тіста робимо круглу паляницю, а з начинки – кульку. Викладаємо його в центр паляниці та по колу защипаємо краї тіста.
  • Присипаємо все борошном та руками розрівнюємо все по круглій формі. Перекладаємо на деко швом до низу
  • Змащуємо хачапурі яйцем та посипаємо залишками сиру.
  • Випікаємо в розігрітій духовці до 220 градусів 7 – 8 хвилин.
  • Готовий королівський хачапурі змащуємо вершковим маслом.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак