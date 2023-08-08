Від тіста до начинки: як приготувати хачапурі за 15 хвилин
8 серпня 2023, 16:46Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Хачапурі – традиційна страва грузинської кухні, яку так полюбляють у всьому світі. Їх є кілька видів, але найпростіший це класичний хачапурі з сиром сулугуні.
Щоб приготувати традиційний хачапурі потрібно замісити еластичне тісто на кефірі та начинити його справжнім, якісним сулугуні. Саме від начинки залежить великий відсоток успіху страви.
Читайте також Суп, салат чи хот-дог, або як смачно нагодувати сім'ю за лічені хвилини
Спробуйте приготувати справжній грузинський хачапурі та здивувати рідних колоритною стравою.
Рецепт хачапурі
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 150 грамів кефіру;
– 1 яйце;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки цукру;
– 1,5 ложки олії;
– 5 грамів розпушувача;
– 250 грамів борошна.
Для начинки:
– 300 грамів сир сулугуні
– 1 яйце.
Приготування:
- Кефір, яйце, сіль, цукор та олію змішуємо вінчиком у мисці.
- До маси додаємо просіяне борошно, розпушувач та замішуємо еластичне тісто.
- Сир натираємо на тертці та перемішуємо з сирим яйцем.
- Розділяємо тісто на дві частини, розкачуємо та додаємо половину сиру. Збираємо все та формуємо хачапурі. Аналогічно робимо другу порцію страви.
- Розкачуємо та смажимо на сухій сковорідці по 5 хвилин з кожної сторони.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати улюблену страву Кобзаря – гречані вареники з сиром.