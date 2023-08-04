Втамує спрагу влітку: готуємо холодний буряковий борщ
4 серпня 2023, 14:36Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
В спеку не хочеться готувати, тим більше їсти щось надто гаряче. Ми пропонуємо спробувати холодний буряковий борщ, який не тільки втамує спрагу, а й наситить.
Якщо окрошка – одна з улюблених страв, радимо спробувати також холодний буряковий борщ. Ця страва перенесе в дитинство та вкутає ласкою та опікою маминих рук.
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Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами сімейним рецептом першої страви, яка прийде до смаку всім.
Рецепт холодного бурякового борщу
- Час: 1 година
- Порції: 4
– 2 середніх запечених буряки;
– 1 середній огірок;
– 3 варених яйця;
– 2 – 3 редиси;
– 500 грамів курячого бульйону;
– 1 відварене куряче стегно;
– зелена цибуля, петрушка, кріп;
– 2 чайні ложки ніжної гірчиці;
– сік 1/3 лимону;
– 150 – 180 грамів сметани жирністю 25%;
– сіль.
Приготування:
- Заздалегідь відварюємо яйця до готовності у підсоленій воді 6 – 8 хвилин. Змішуємо варені жовтки з сіллю, сметаною та гірчицею вливаємо курячий бульйон.
- Додаємо порізаний, попередньо запечений буряк, добре перебиваємо блендером в однорідну красиву масу. Доводимо її до смаку: додаємо лимонний сік, сіль, гірчицю – все має бути досить насиченим.
- Ставимо у холодильник охолонути.
- Відварену курку, редиску, огірок та білки нарізаємо напівсоломинкою, зелень – дрібненько січемо ножем.
- У тарілку кладемо білок, курку, редис та зелень, заливаємо холодним борщем і подаємо до столу.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати давню страву української кухні – волинські мазурики.