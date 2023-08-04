Втамує спрагу влітку: готуємо холодний буряковий борщ

В спеку не хочеться готувати, тим більше їсти щось надто гаряче. Ми пропонуємо спробувати холодний буряковий борщ, який не тільки втамує спрагу, а й наситить.

Якщо окрошка – одна з улюблених страв, радимо спробувати також холодний буряковий борщ. Ця страва перенесе в дитинство та вкутає ласкою та опікою маминих рук.

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Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами сімейним рецептом першої страви, яка прийде до смаку всім.

Рецепт холодного бурякового борщу

Час: 1 година

1 година Порції: 4

– 2 середніх запечених буряки;– 1 середній огірок;– 3 варених яйця;– 2 – 3 редиси;– 500 грамів курячого бульйону;– 1 відварене куряче стегно;– зелена цибуля, петрушка, кріп;– 2 чайні ложки ніжної гірчиці;– сік 1/3 лимону;– 150 – 180 грамів сметани жирністю 25%;– сіль.

Приготування:

Заздалегідь відварюємо яйця до готовності у підсоленій воді 6 – 8 хвилин. Змішуємо варені жовтки з сіллю, сметаною та гірчицею вливаємо курячий бульйон.

Додаємо порізаний, попередньо запечений буряк, добре перебиваємо блендером в однорідну красиву масу. Доводимо її до смаку: додаємо лимонний сік, сіль, гірчицю – все має бути досить насиченим.

Ставимо у холодильник охолонути.

Відварену курку, редиску, огірок та білки нарізаємо напівсоломинкою, зелень – дрібненько січемо ножем.

У тарілку кладемо білок, курку, редис та зелень, заливаємо холодним борщем і подаємо до столу.

Смачного!

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