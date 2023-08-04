Втамує спрагу влітку: готуємо холодний буряковий борщ

4 серпня 2023, 14:36
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Джерело:

Володимир Ярославський

В спеку не хочеться готувати, тим більше їсти щось надто гаряче. Ми пропонуємо спробувати холодний буряковий борщ, який не тільки втамує спрагу, а й наситить.

Якщо окрошка – одна з улюблених страв, радимо спробувати також холодний буряковий борщ. Ця страва перенесе в дитинство та вкутає ласкою та опікою маминих рук.

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Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами сімейним рецептом першої страви, яка прийде до смаку всім.

Рецепт холодного бурякового борщу

  • Час: 1 година
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 2 середніх запечених буряки;
 – 1 середній огірок;
 – 3 варених яйця;
 – 2 – 3 редиси;
 – 500 грамів курячого бульйону;
 – 1 відварене куряче стегно;
 – зелена цибуля, петрушка, кріп;
 – 2 чайні ложки ніжної гірчиці;
 – сік 1/3 лимону;
 – 150 – 180 грамів сметани жирністю 25%;
 – сіль.

Приготування:

  • Заздалегідь відварюємо яйця до готовності у підсоленій воді 6 – 8 хвилин. Змішуємо варені жовтки з сіллю, сметаною та гірчицею вливаємо курячий бульйон.
  • Додаємо порізаний, попередньо запечений буряк, добре перебиваємо блендером в однорідну красиву масу. Доводимо її до смаку: додаємо лимонний сік, сіль, гірчицю – все має бути досить насиченим.
  • Ставимо у холодильник охолонути.
  • Відварену курку, редиску, огірок та білки нарізаємо напівсоломинкою, зелень – дрібненько січемо ножем.
  • У тарілку кладемо білок, курку, редис та зелень, заливаємо холодним борщем і подаємо до столу.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак