Хрумкий салат зі свіжого огірка – рецепти на будь-який смак
12 червня 2023, 18:36Читать новость на русском
Джерело:Коліжанка
На ринку та на полицях супермаркетів вже можна придбати будь-який сорт огірків. Ціни з кожним днем стають все доступнішими, тому ми пропонуємо приготувати смачний салат з цього овоча.
Одним з найпопулярніших салатів з огірків є поєднання кропу та свіжої заправки без майонезу. Проте, існують і інші варіанти салатів зі свіжими огірками. Найцікавіші ми обрали та ділимося ними з вами.
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Рецепт салату з огірків та кропуІнгредієнти:
– 4 огірки;
– 1 синя цибуля;
– пучок свіжого кропу;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 чайна ложка меду;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Огірки нарізаємо уздовж, цибулю четвертинками.
- Для заправки змішуємо мед, олію та оцет. Додаємо кріп, сіль та перець.
- Заправляємо салат та даємо настоятися в холодильнику 1 годину.
Смачного!
Також радимо спробувати салат з огірків у поєднанні з улюбленою консервованою кукурудзою, яйцями та ковбаскою.
Рецепт салату з огірків та ковбасиІнгредієнти:
– 2 – 3 огірки;
– 200 грамів копченої ковбаси;
– 3 відварені яйця;
– 200 грамів консервованої кукурудзи;
– 50 грамів зеленої цибулі;
– 30 грамів петрушки;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Відварюємо яйця до готовності у киплячій підсоленій воді 6 – 7 хвилин.
- Нарізаємо ковбасу та огірки соломкою, перекладаємо їх у салатницю.
- Цибулю і петрушку подрібнюємо, пересипаємо до ковбаси і огірків. Зливаємо рідину з кукурудзи, самі зерна пересипаємо в салатницю.
- Остиглі яйця очищуємо, нарізаємо півкільцями. Додаємо їх до решти інгредієнтів.
- Присмачуємо салат спеціями. Змішуємо майонез з гірчицею, заправляємо соусом салат.
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