Улюблена страва спортсменів: подаємо з пітою чи хлібцями
11 липня 2023, 15:50Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Дотримуєтеся правильного, збалансованого харчування та активно займаєтеся спортом? У нас є рецепт страви, яка не тільки не зашкодить фігурі, а й наситить на кілька годин.
Ситний хумус з курячою печінкою – відмінний варіант для швидкого обіду чи перекусу. Особливо якщо ви займаєтеся спортом, ця страва додасть не тільки енергії, а й ситості.
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Щоб максимально спростити рецепт, можна одразу придбати готовий хумус в магазині, але, повірте, домашній не зрівняється ні з чим.
Рецепт хумусу зі смаженою печінкою
- Час: 1 – 2 години
- Порції: 1
– 350 грамів відвареного нуту;
– сік одного лимона;
– 2 зубчики часнику;
– 3 – 5 столових ложок води;
– 50 грамів оливкової олії;
– 1 столова ложка кунжутної пасти (тахіні);
– сіль, чорний мелений перець;
– 100 грамів курячої печінки;
– олія для смаження;
– 1 чайна ложка кмину;
– зелень;
– лаваш, піта або хлібці.
Приготування:
- Сухий нут замочуємо у воді та залишаємо на ніч.
- Зранку відварюємо нут декілька годин до готовності, а після заливаємо холодною водою та промиваємо від шкірки.
- Нут змішуємо з лимонним соком, часником, водою, олією, пастою Тахіні, сіллю та перцем, після чого збиваємо все блендером до однорідної маси.
- Сердечка та печінку солимо та перчимо, додаємо кмин і часник. Смажимо на сковорідці до готовності.
- Подаємо хумус разом з готовою печінкою.
Смачного!Сподобався рецепт страви? Спробуйте також приготувати піцу Маргарита за особливим рецептом.