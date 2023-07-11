Улюблена страва спортсменів: подаємо з пітою чи хлібцями

11 липня 2023, 15:50
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Дотримуєтеся правильного, збалансованого харчування та активно займаєтеся спортом? У нас є рецепт страви, яка не тільки не зашкодить фігурі, а й наситить на кілька годин.

Ситний хумус з курячою печінкою – відмінний варіант для швидкого обіду чи перекусу. Особливо якщо ви займаєтеся спортом, ця страва додасть не тільки енергії, а й ситості.

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Щоб максимально спростити рецепт, можна одразу придбати готовий хумус в магазині, але, повірте, домашній не зрівняється ні з чим.

Рецепт хумусу зі смаженою печінкою

  • Час: 1 – 2 години
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 350 грамів відвареного нуту;
 – сік одного лимона;
 – 2 зубчики часнику;
 – 3 – 5 столових ложок води;
 – 50 грамів оливкової олії;
 – 1 столова ложка кунжутної пасти (тахіні);
 – сіль, чорний мелений перець;
 – 100 грамів курячої печінки;
 – олія для смаження;
 – 1 чайна ложка кмину;
 – зелень;
 – лаваш, піта або хлібці.

Приготування:

  • Сухий нут замочуємо у воді та залишаємо на ніч.
  • Зранку відварюємо нут декілька годин до готовності, а після заливаємо холодною водою та промиваємо від шкірки.
  • Нут змішуємо з лимонним соком, часником, водою, олією, пастою Тахіні, сіллю та перцем, після чого збиваємо все блендером до однорідної маси.
  • Сердечка та печінку солимо та перчимо, додаємо кмин і часник. Смажимо на сковорідці до готовності.
  • Подаємо хумус разом з готовою печінкою.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак