Ця страва дуже популярна в Україні та незамінна на Різдво. 24 Канал зібрав кілька корисних лайфхаків, які допоможуть отримати ідеальний результат.

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Які інгредієнти обрати

В приготуванні вареників половина успіху – це смачне тісто. Щоб воно вийшло якісним, необхідно використовувати виключно свіжі інгредієнти. Тоді вареники будуть ніжними та смачними.

Рецепт тіста для вареників максимально простий, знадобиться лише кілька інгредієнтів: борошно, трохи води, олія і яйця (втім, без них можна обійтися). Чим менше інгредієнтів ви будете додавати, тим краще.

Скільки часу треба місити тісто на вареники

Замішувати тісто слід з країв по колу в середину 10 – 15 хвилин, поки воно не перестане прилипати до рук. Накрити вологим рушником і залишити на 15 хвилин.

Що робити, щоб не злиплися вареники

Після додавання їх у воду влийте в каструлю 2 столові ложки соняшникової олії. І не забувайте помішувати вареники при варінні, тоді вони точно не злипнуться.

Чому вареники "не вийшли"

Інколи здається, що все зробили вірно, а страва всеодно не вийшла.

На то може бути кілька причин:

– неточні пропорції;

– погано просіяне борошно;

– неправильний порядок змішування;

– велика кількість вареників в одній каструлі.

З чим подати вареники

Традиційно на різдвяні свята вареники перемащують смаженою цибулею, а до столу подають з грибною підливою.