Італійці б позаздрили: рецепт ідеального тіста на піцу
14 вересня 2023, 12:37Читать новость на русском
Джерело:Шуба Лайф
Не секрет, що еталоном цієї страви є саме італійський варіант дріжджового тіста: воно пухке, утворює хрумку скоринку та тоненьке. Але українські кухарі пішли далі та створили власну формулу ідеального тіста на піцу, яку ми сьогодні вам і представимо.
Щоб піца вдалася й справді була смачною, повинно бути ідеальне тісто та якісні інгредієнти для начинки. Ми обрали перевірений рецепт для тіста на піцу, яке точно вийде у кожного.
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Серед популярних начинок для піци є салямі з помідорами та сиром, мікс ковбасок та шинки з грибами та помідорами, сирна піца чотири сири та соковиті шматочки курочки з ананасами та блакитним сиром.
Рецепт ідеального тіста на піцу
- Час: 45 хвилин
- Порції: 1
– 180 грамів води;
– 10 грамів цукру;
– 11 грамів свіжих дріжджів;
– 340 грамів борошна;
_ 20 грамів оливкової олії;
– 5 грамів солі.
Приготування:
- У велику миску наливаємо теплу воду, додаємо цукор і пресовані дріжджі. Перемішуємо руками, щоб всі інгредієнти розійшлися. Накриваємо миску рушником або харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин у теплі.
- Додаємо ретельно просіяне борошно, сіль та олію. Замішуємо еластичне тісто. Вручну варто місити 10 – 15 хвилин.
- Перекладаємо тісто в миску, змащену олією, накриваємо рушником чи плівкою і залишаємо в теплому місці без протягів на 30 хвилин, щоб воно підійшло.
- Розкачуємо руками тісто в тонкий пласт, перекладаємо на деко та зверху додаємо решту обраних інгредієнтів для піци.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашню запіканку з макаронів та сиру.