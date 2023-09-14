Італійці б позаздрили: рецепт ідеального тіста на піцу

Не секрет, що еталоном цієї страви є саме італійський варіант дріжджового тіста: воно пухке, утворює хрумку скоринку та тоненьке. Але українські кухарі пішли далі та створили власну формулу ідеального тіста на піцу, яку ми сьогодні вам і представимо.

Щоб піца вдалася й справді була смачною, повинно бути ідеальне тісто та якісні інгредієнти для начинки. Ми обрали перевірений рецепт для тіста на піцу, яке точно вийде у кожного.

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Серед популярних начинок для піци є салямі з помідорами та сиром, мікс ковбасок та шинки з грибами та помідорами, сирна піца чотири сири та соковиті шматочки курочки з ананасами та блакитним сиром.

Рецепт ідеального тіста на піцу

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 1

– 180 грамів води;– 10 грамів цукру;– 11 грамів свіжих дріжджів;– 340 грамів борошна;_ 20 грамів оливкової олії;– 5 грамів солі.

Приготування:

У велику миску наливаємо теплу воду, додаємо цукор і пресовані дріжджі. Перемішуємо руками, щоб всі інгредієнти розійшлися. Накриваємо миску рушником або харчовою плівкою та залишаємо на 10 хвилин у теплі.

Додаємо ретельно просіяне борошно, сіль та олію. Замішуємо еластичне тісто. Вручну варто місити 10 – 15 хвилин.

Перекладаємо тісто в миску, змащену олією, накриваємо рушником чи плівкою і залишаємо в теплому місці без протягів на 30 хвилин, щоб воно підійшло.

Розкачуємо руками тісто в тонкий пласт, перекладаємо на деко та зверху додаємо решту обраних інгредієнтів для піци.

Смачного!

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