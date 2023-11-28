Смачніше ніж в кондитерській: як правильно приготувати імбирне печиво

Різдвяні свята наближаються, а з ними – бажання приготувати традиційні страви. Однією з таких є імбирне печиво, яке люблять і діти, і дорослі.

Завдяки меленому імбиру, кориці, какао та кунжуту печиво виходить дуже ароматним. Якщо у вас немає спеціальних фігурних форм, сміливо використовуйте склянку та зробіть печиво круглим.

Ще одна смачна ідея Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю

Смачне імбирне печиво до свят – покроковий рецепт

Час : 3 години 40 хвилин

: 3 години 40 хвилин Порцій: 16

– 350 грамів борошна;– 200 грамів цукру;– 200 грамів розм'якшеного вершкового масла;– 2 яйця;– 1 чайна ложка кориці;– 1 чайна ложка меленого імбиру;– 1 чайна ложка какао-порошку;– половина чайної ложки розпушувача;– половина чайної ложки солі;– 2 столові ложки насіння кунжуту;– цукрова пудра до смаку.

Приготування:

Для тіста змішайте у мисці 350 грамів борошна та 200 грамів цукру. Додайте 200 грамів розм'якшеного вершкового масла, вбийте 2 яйця, додайте 1 чайну ложку кориці та 1 чайну ложку какао-порошку. Всипте 1 чайну ложку меленого імбиру, 2 столові ложки кунжуту і половину чайної ложки розпушувача для тіста. Замісіть м'яке еластичне тісто, яке трохи липне до рук. Готове тісто загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Дістаньте тісто з холодильника та залиште за кімнатної температури ще на годину. Після цього присипте робочу поверхню борошном та розкачайте пласт товщиною приблизно 4 міліметри. За допомогою будь-яких формочок виріжте з тіста фігурки. Викладіть їх на застелене пергаментом деко. Випікайте печиво у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 хвилин. Потім дайте йому трохи охолонути та злегка притрусіть цукровою пудрою.