Що приготувати з кабачків: запечіть їх з фаршем в духовці

30 липня 2024, 22:23
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Джерело:

Kwestia smaku

Кабачки з фаршем в духовці – це проста та смачна страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері. Вона поєднує в собі ніжність овочів та насичений смак м'яса.

Це поєднання створює чудовий баланс смаків і текстур. Така страва не тільки легко готується, але й виглядає вкрай апетитно!

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Кабачки з фаршем в духовці

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 4 середніх кабачки;
– 500 грамів м'ясного фаршу (свинина, яловичина або змішаний);
– 1 середня цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 200 грамів томатного соусу;
– 1 чайна ложка солі;
– пів чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1 чайна ложка італійських трав;
– 100 грамів твердого сиру;
– 1 столова ложка оливкової олії.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Промийте кабачки, розріжте їх навпіл вздовж і видаліть середину ложкою, утворивши "човники".
  3. Нагрійте оливкову олію на сковороді на середньому вогні. Додайте подрібнену цибулю і часник, обсмажуйте до прозорості, приблизно 3 – 4 хвилини.
  4. Додайте м'ясний фарш до сковороди та смажте, помішуючи, поки він не стане коричневим.
  5. Додайте сіль, перець і італійські трави, перемішайте.
  6. Додайте томатний соус і продовжуйте готувати ще 5 хвилин, доки соус не загусне.
  7. Наповніть кабачкові "човники" фаршем і викладіть їх на деко, застелене пергаментом.
  8. Посипте натертим сиром кожен "човник" і запікайте в духовці протягом 25 – 30 хвилин, доки кабачки не стануть м'якими, а сир – золотисто-коричневим.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська