Кабачкові нагетси на закуску чи до курки – рецепт від шеф-кухаря

Здивовані таким варіантом страви? Навіть не роздумуйте, мерщій приготуйте кабачкові нагетси та насолоджуйтеся смаком овочевої закуски.

Страви з кабачків надзвичайно популярні у світі. З них готують все: від паст та рагу, до закусок та салатів. Що цікаво, у світі жодного разу ні в кого не фіксувалось алергії на кабачки.

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Хоч кабачки зовсім не кислі, проте містять багато вітаміну С. А у 100 грамах цього овоча лише 25 – 27 кілокалорій, тому їх часто включають до різноманітних дієт.

Рецепт кабачкових нагетсів

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порції: 2

– 1 кабачок;– половина чайної ложки солі;– 2 ложки борошна;– 50 грамів твердого сиру;– 30 грамів панірувальних сухарів.

Приготування:

Кабачок нарізаємо довгими брусочками, солимо та залишаємо на 15 хвилин, аби позбутися зайвої вологи.

Зливаємо рідину, що утворилася та додаємо до них борошно. Перемішуємо.

Панірувальні сухарі змішуємо з натертим твердим сиром. Паніруємо кабачки.

Викладаємо все на деко вкрите шаром пергаменту та запікаємо в духовці при 180 градусах 20 хвилин.

Подаємо страву з улюбленим соусом.

Смачного!

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