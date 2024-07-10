Особливий літній рецепт: готуємо рулетики з кабачків
10 липня 2024, 23:56Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Рулетики з кабачків – це швидка і дешева закуска. До вас прийшли гості і ви не знаєте, чим їх пригостити? Цей рецепт точно стане у пригоді.
Смачні та ароматні рулетики з кабачків – ідея для сімейного вегетаріанського обіду. Всередині кабачкових рулетів є смачна начинка, а доповнює страву унікальний томатний соус, приправлений італійськими травами.
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Рулетики з кабачків в томатному соусі
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 2 кабачки;
– 250 грамів рікотти;
– 6 в'ялених помідорів в олії;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– сіль, перець;
соус:
– 1 банка нарізаних помідорів;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка сушеного базиліка;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– сіль, перець.
Приготування:
- У каструлі розігрійте оливкову олію і обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості.
- Додайте продавлений часник і обсмажте хвилину.
- Додайте нарізані консервовані помідори і приправте сіллю, перцем, базиліком і орегано.
- Перемішайте і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь і тушкуйте близько 10 хвилин.
- Вимиті та обсушені кабачки наріжте уздовж тонкими скибочками. Приправте сіллю і перцем.
- Помістіть сир рікотта в миску і влийте йогурт.
- Додайте дрібно нарізані сушені помідори. Приправте сіллю і перцем.
- Ретельно перемішайте.
- Кожен шматочок кабачка намажте сирною начинкою і загорніть в рулет.
- На дно форми для запікання вилийте пів порції томатного соусу і викладіть рулетики з цукіні.
- Між рулетами полийте соусом, що залишився.
- Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте близько 30 хвилин.
- Подавайте теплими з улюбленим салатом.