Особливий літній рецепт: готуємо рулетики з кабачків

10 липня 2024, 23:56
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Джерело:

Beszamel

Рулетики з кабачків – це швидка і дешева закуска. До вас прийшли гості і ви не знаєте, чим їх пригостити? Цей рецепт точно стане у пригоді.

Смачні та ароматні рулетики з кабачків – ідея для сімейного вегетаріанського обіду. Всередині кабачкових рулетів є смачна начинка, а доповнює страву унікальний томатний соус, приправлений італійськими травами.

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Рулетики з кабачків в томатному соусі

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 250 грамів рікотти;
– 6 в'ялених помідорів в олії;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– сіль, перець;
соус:
– 1 банка нарізаних помідорів;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка сушеного базиліка;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– сіль, перець.

Приготування:

  1. У каструлі розігрійте оливкову олію і обсмажте дрібно нарізану цибулю до прозорості.
  2. Додайте продавлений часник і обсмажте хвилину.
  3. Додайте нарізані консервовані помідори і приправте сіллю, перцем, базиліком і орегано.
  4. Перемішайте і доведіть до кипіння.
  5. Зменшіть вогонь і тушкуйте близько 10 хвилин.
  6. Вимиті та обсушені кабачки наріжте уздовж тонкими скибочками. Приправте сіллю і перцем.
  7. Помістіть сир рікотта в миску і влийте йогурт.
  8. Додайте дрібно нарізані сушені помідори. Приправте сіллю і перцем.
  9. Ретельно перемішайте.
  10. Кожен шматочок кабачка намажте сирною начинкою і загорніть в рулет.
  11. На дно форми для запікання вилийте пів порції томатного соусу і викладіть рулетики з цукіні.
  12. Між рулетами полийте соусом, що залишився.
  13. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте близько 30 хвилин.
  14. Подавайте теплими з улюбленим салатом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська