Качка по-пекінськи, яку можна повторити вдома

Качка по-пекінськи – традиційна страва китайської кухні, яку полюбляють в цілому світі. Аби приготувати її, як належить, потрібно не тільки дотримуватися технологій, а й знати той самий рецепт.

Качка по-пекінськи – складна та багатокомпонентна страва. Технологія приготування м'яса справжньої качки по-пекінськи потребує не тільки часу, а й спеціальних приладів.

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Оскільки можливість поїхати до Китаю, аби спробувати ту саму страву є далеко не у кожного, ми пропонуємо приготувати її доступну версію вдома.

Рецепт качки по-пекінськи

Час: 1 доба

1 доба Порції: 6

– 1 випотрошена качка.– 2 літри води;– 4 сантиметри свіжого кореня імбиру;– 3 столові ложки меду;– 50 грамів соєвого соусу;– 60 грамів рисового оцту;– 1 столова ложка суміші спецій;– 2 зірочки бадьяну;– 1 чайна ложка сичуанського перцю.– 2 огірки;– 1/2 пучка зеленої цибулі;– мандаринські млинці;– соус хоісін;– китайський кисло-солодкий сливовий соус.

Приготування:

Покладіть всі інгредієнти для маринаду у велику каструлю. Доведіть до кипіння, варіть 2 хвилини. Зніміть з вогню.

Качку розташуйте на решітці, так аби було куди стікати рідині. Ретельно, рівномірно полийте качку киплячим маринадом спочатку з одного боку, потім з іншого. Шкіра натягнеться і трохи потемніє.

Обв'яжіть качку кулінарною ниткою так, щоб можна було її підвісити в прохолодному місці (холодна комора або закритий балкон) або покласти на решітку і поставити в холодильник на 24 години. Важливо щоб був рівномірний доступ повітря до поверхні качки. Шкіра повинна добре підсохнути – це запорука хрусткої скоринки.

За 1 годину залишіть її при кімнатній температурі.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Качку розташуйте на решітці на жаротривкому блюді і поставте в духовку. Запікайте приблизно 40 – 45 хвилин. При проколюванні стегна повинен витікати прозорий сік, а шкірочка має бути хрусткою.

Готову качку залиште на решітці хвилин 10 "відпочити".

Розберіть качку на порційні шматки і поставте в центрі столу. Подавайте з млинцями, додайте нарізаний соломкою огірок, цибулю і соус.

Смачного!

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