Качка по-пекінськи, яку можна повторити вдома

10 жовтня 2023, 17:32
Читать новость на русском

Джерело:

picante cooking

Качка по-пекінськи – традиційна страва китайської кухні, яку полюбляють в цілому світі. Аби приготувати її, як належить, потрібно не тільки дотримуватися технологій, а й знати той самий рецепт.

Качка по-пекінськи – складна та багатокомпонентна страва. Технологія приготування м'яса справжньої качки по-пекінськи потребує не тільки часу, а й спеціальних приладів.

Читайте також Особливі страви з фрикадельок, які не залишаться на завтра

Оскільки можливість поїхати до Китаю, аби спробувати ту саму страву є далеко не у кожного, ми пропонуємо приготувати її доступну версію вдома.

Рецепт качки по-пекінськи

  • Час: 1 доба
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 1 випотрошена качка.
Для маринаду:
 – 2 літри води;
 – 4 сантиметри свіжого кореня імбиру;
 – 3 столові ложки меду;
 – 50 грамів соєвого соусу;
 – 60 грамів рисового оцту;
 – 1 столова ложка суміші спецій;
 – 2 зірочки бадьяну;
 – 1 чайна ложка сичуанського перцю.
Для подачі:
 – 2 огірки;
 – 1/2 пучка зеленої цибулі;
 – мандаринські млинці;
 – соус хоісін;
 – китайський кисло-солодкий сливовий соус.

Приготування:

  • Покладіть всі інгредієнти для маринаду у велику каструлю. Доведіть до кипіння, варіть 2 хвилини. Зніміть з вогню.
  • Качку розташуйте на решітці, так аби було куди стікати рідині. Ретельно, рівномірно полийте качку киплячим маринадом спочатку з одного боку, потім з іншого. Шкіра натягнеться і трохи потемніє.
  • Обв'яжіть качку кулінарною ниткою так, щоб можна було її підвісити в прохолодному місці (холодна комора або закритий балкон) або покласти на решітку і поставити в холодильник на 24 години. Важливо щоб був рівномірний доступ повітря до поверхні качки. Шкіра повинна добре підсохнути – це запорука хрусткої скоринки.
  • За 1 годину залишіть її при кімнатній температурі.
  • Розігрійте духовку до 200 градусів. Качку розташуйте на решітці на жаротривкому блюді і поставте в духовку. Запікайте приблизно 40 – 45 хвилин. При проколюванні стегна повинен витікати прозорий сік, а шкірочка має бути хрусткою.
  • Готову качку залиште на решітці хвилин 10 "відпочити".
  • Розберіть качку на порційні шматки і поставте в центрі столу. Подавайте з млинцями, додайте нарізаний соломкою огірок, цибулю і соус. 

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновану капусту пелюстками.
Автор: Богданна Рибак