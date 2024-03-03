Такої смачної картоплі ви ще не їли: елементарний рецепт у духовці

3 березня 2024, 20:55
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Джерело:

juli_co.ok

Мабуть, картопля є чи не найулюбленішим гарніром серед українців. Щоб урізноманітнити своє меню, спробуйте скористатися цим рецептом.

Особливого смаку надасть соус. Збережіть собі цей рецепт – він цілком може стати вашим улюбленим.

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Рецепт смачної картоплі у духовці

  • Час: 55 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– сіль, перець до смаку.

Соус:
– 1 запечений часник;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 1 столова ложка меду;
– 0,5 чайної ложки гірчиці;
– сіль, перець до смаку;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– сухий імбир на кінчику ножа;
– гострий перець за бажанням.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Почистьте та поріжте на середні шматки картоплю. Відваріть в підсоленій воді 10 – 15 хвилин.
  3. На застелене пергаментом деко влийте 50 мілілітрів олії та поставте в духовку на 10 – 15 хвилин.
  4. Дістаньте, посипте сіллю та всипте картоплю. Перемішайте і поставте запікатися до готовності.
  5. Тим часом змішайте усі інгредієнти для соусу. Полийте ним вже готову картоплю та перемішайте.
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Автор: Ольга Котів