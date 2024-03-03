Такої смачної картоплі ви ще не їли: елементарний рецепт у духовці
3 березня 2024, 20:55Читать новость на русском
Джерело:juli_co.ok
Мабуть, картопля є чи не найулюбленішим гарніром серед українців. Щоб урізноманітнити своє меню, спробуйте скористатися цим рецептом.
Особливого смаку надасть соус. Збережіть собі цей рецепт – він цілком може стати вашим улюбленим.
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Рецепт смачної картоплі у духовці
- Час: 55 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– сіль, перець до смаку.
Соус:
– 1 запечений часник;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки кетчупу;
– 1 столова ложка меду;
– 0,5 чайної ложки гірчиці;
– сіль, перець до смаку;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– сухий імбир на кінчику ножа;
– гострий перець за бажанням.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Почистьте та поріжте на середні шматки картоплю. Відваріть в підсоленій воді 10 – 15 хвилин.
- На застелене пергаментом деко влийте 50 мілілітрів олії та поставте в духовку на 10 – 15 хвилин.
- Дістаньте, посипте сіллю та всипте картоплю. Перемішайте і поставте запікатися до готовності.
- Тим часом змішайте усі інгредієнти для соусу. Полийте ним вже готову картоплю та перемішайте.