Зірка турецького фастфуду: рецепт запеченої картоплі кумпір
4 липня 2023, 12:15Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Закортіло чогось особливого та ситного? У нас є цікавий варіант страви з Туреччини – картопля кумпір.
Як щодо східного фастфуду? Картопля кумпір – турецька страва схожа на запечену картоплю, але з особливою начинкою.
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Готуватимемо щось схоже на картоплю в мундирі, але результат буде вражаючим. Її полюбляють не тільки за смак, а й за ситність страви. Картопля запікається у фользі, після чого розрізається навпіл, внутрішній вміст змішується з вершковим маслом і з сиром. Далі в таку заготовку додають різноманітні начинки: мариновані огірочки, кукурудзу, м'ясо, овочі, гриби.
Рецепт картоплі кумпір
- Час: 3 години
- Порції: 1
– 1 велика картопля;
– 1 чайна ложка вершкового масла;
– 50 грамів сиру;
– консервована кукурудза;
– ковбаски;
– смажений бекон;
– зелень;
– 2 столові ложки йогурту;
– 30 грамів маринованого огірка;
– 5 грамів кропу;
– сіль.
Приготування:
- Картоплю запікаємо у фользі приблизно 2 години при 180 градусах.
- До йогурту додаємо нарізані огірки, кріп та сіль, перемішуємо інгредієнти.
- З гарячої картоплі обережно дістаємо та прибираємо середину. Додаємо до картоплі масло та сир, робимо ніжне пюре з суміші.
- Пюре накладаємо назад в основну частину картоплі, поливаємо все це соусом та додаємо в середину бекон, ковбаски, кукурудзу та натертий сир.
- Запікаємо картоплю ще 5 хвилин при 180 градусах.
- Подаємо страву до столу гарячою.
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