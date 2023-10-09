За вуха не відірвати від тарілки: рецепт ірландського картопляного пюре

9 жовтня 2023, 10:11
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Джерело:

Тетяна Юшина

Закортіло здивувати рідних особливою стравою з буденних продуктів? У нас є рецепт картопляного пюре, яке точно запам'ятається – це чамп.

Чамп – ірландське картопляне пюре, яке готують із дрібно нарізаною зеленою цибулею та подають з великою кількістю вершкового масла.

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Обов'язкового спробуйте такий варіант гарніру вдома, адже це не тільки смачно, а й ефектно на тарілці. А банальний варіант картопляного пюре залишіть на інший день.

Рецепт картопляного пюре чамп

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1,2 кілограма картоплі;
 – пучок зеленої цибулі;
 – 350 грамів молока;
 – 55 – 100 грамів вершкового масла;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Картоплю чистимо, миємо та відварюємо у підсоленій воді.
  • Зелену цибулю дрібно нарізаємо, додаємо в молоко і відправляємо на вогонь. Доводимо майже до кипіння. Відставляємо, щоби молоко просочилося ароматами зелені.
  • Готову картоплю подрібнюємо в пюре, додаємо молоко з цибулею.
  • Додаємо у пюре трохи вершкового масла, сіль та перець.
  • Подаючи, розкладіть пюре по тарілках, у центрі зробіть заглиблення та додайте шматочки вершкового масла.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак