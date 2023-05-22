Ексклюзивний рецепт картоплі з беконом – пальчики оближете

Картопля – один з улюблених продуктів українців з якого можна приготувати не одну смачну страву: деруни, вареники, зрази, різноманітні пироги та запіканки.

Також з картоплі готують неймовірні витвори кулінарного мистецтва, як картопля Анна чи гратен. А як щодо ексклюзиву? У нас є рецепт у якому сміло поєднуються дві страви: Карбонара та Хасельбек.

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Рецепт дещо незвичний, але він точно стане одним із ваших улюблених на обід чи вечерю. Таку картоплю можна сміло подавати до святкового столу, а чудовою парою до неї стане смажена чи запечена курочка.

Рецепт картоплі Карбонара

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 20 грамів олії;

– сіль;

– 100 грамів бекону;

– 2 курячих яйця;

– 100 грамів пармезану;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно миємо картоплю, викладаємо її між двома паличками для суші та нарізаємо "гармошкою". Поливаємо олією та солимо. Відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.

Нарізаємо скибочками бекон та смажимо його на сковорідці.

Змішуємо яйця, пармезан та перець, додаємо 1 – 2 столових ложки води.

Картоплю додаємо до бекону, та заливаємо соусом з яєць. Швиденько перемішуємо.

Викладаємо страву на тарілку та подаємо до столу.

Смачного!

Якщо вам сподобався рецепт, пропонуємо приготувати ще французький пиріг з куркою та овочами. Він прекрасно доповнить святковий стіл.