Смачнющий вологий лимонно-маковий кекс до чаю чи кави
27 вересня 2023, 17:50Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Домашня випічка найсмачніша, тут і сумнівів не має. Але ж не завжди у нас є великий асортимент продуктів, аби приготувати щось нашвидкуруч, а з цим рецептом все можливо.
Смачнющий вологий лимонно-маковий кекс поєднує у собі не тільки вишуканий смак, а й доступність по інгредієнтах. Лимон та мак одне з найпопулярніших поєднань у випічці. Цей кекс просто ідеальний, а готується швидко та просто.
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Подавайте його чаю чи кави, на родинні застілля чи затишні посиденьки з коліжанкою.
Рецепт лимонно-макового кексу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 2 яйця;
– 125 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 100 грамів молока;
– 50 грамів олії;
– 100 грамів лимонного фрешу;
– 230 грамів борошна;
– 5 грамів розпушувача;
– 30 грамів маку;
– цедра 1 лимону.
Для просочення:
– 75 грамів води;
– 75 грамів цукру;
– 75 грамів лимонного соку.
Для глазурі:
– 100 грамів цукрової пудри;
– 15 грамів лимонного соку.
Приготування:
- Для тіста яйця, цукор та сіль збиваємо міксером до пишної світлої піни (7 – 8 хвилин). Продовжуючи збивати на найнижчих обертах, додаємо молоко, олію та лимонний фреш.
- Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, мак, цедру лимона та перемішуємо до однорідності.
- Переливаємо у форму з пергаментом та випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 45 хвилин, а потім ще 15 хвилин при 180 градусах. ⠀
- Для просочення воду, цукор та лимонний фреш доводимо до кипіння та просочуємо гарячий кекс. ⠀
- Для глазурі цукрову пудру поєднуємо з лимонним фрешем до бажаної консистенції та покриваємо охолоджений кекс.
- Посипаємо цедрою та прибираємо у холодильник до застигання глазурі.
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