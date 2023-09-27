Смачнющий вологий лимонно-маковий кекс до чаю чи кави

Домашня випічка найсмачніша, тут і сумнівів не має. Але ж не завжди у нас є великий асортимент продуктів, аби приготувати щось нашвидкуруч, а з цим рецептом все можливо.

Смачнющий вологий лимонно-маковий кекс поєднує у собі не тільки вишуканий смак, а й доступність по інгредієнтах. Лимон та мак одне з найпопулярніших поєднань у випічці. Цей кекс просто ідеальний, а готується швидко та просто.

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Подавайте його чаю чи кави, на родинні застілля чи затишні посиденьки з коліжанкою.

Рецепт лимонно-макового кексу

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 2 яйця;– 125 грамів цукру;– дрібка солі;– 100 грамів молока;– 50 грамів олії;– 100 грамів лимонного фрешу;– 230 грамів борошна;– 5 грамів розпушувача;– 30 грамів маку;– цедра 1 лимону.– 75 грамів води;– 75 грамів цукру;– 75 грамів лимонного соку.– 100 грамів цукрової пудри;– 15 грамів лимонного соку.

Приготування:

Для тіста яйця, цукор та сіль збиваємо міксером до пишної світлої піни (7 – 8 хвилин). Продовжуючи збивати на найнижчих обертах, додаємо молоко, олію та лимонний фреш.

Просіюємо борошно, додаємо розпушувач, мак, цедру лимона та перемішуємо до однорідності.

Переливаємо у форму з пергаментом та випікаємо у розігрітій до 170 градусів духовці 45 хвилин, а потім ще 15 хвилин при 180 градусах. ⠀

Для просочення воду, цукор та лимонний фреш доводимо до кипіння та просочуємо гарячий кекс. ⠀

Для глазурі цукрову пудру поєднуємо з лимонним фрешем до бажаної консистенції та покриваємо охолоджений кекс.

Посипаємо цедрою та прибираємо у холодильник до застигання глазурі.

Смачного!

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