Смачна вівсянка у поєднанні з фініковим маслом – це швидке задоволення енергетичних потреб організму у будь-якій ситуації. Лише кілька звичних маніпуляцій на кухні, смачний перекус – і ви знову сповнені сил, аби підкорювати нові вершини.

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Рецепт вівсянки з яблуками, корицею та фініковим маслом

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Смачно та поживно / Фото EatingWell

Інгредієнти:

  • 40 грамів вівсянки;
  • половина натертого яблука;
  • жменя нарізаних горіхів;
  • 150 мілілітрів молока;
  • 1/4 чайної ложки меленої кориці;
  • 1 столова ложка фінікового масла;

для фінікового масла:

  • 100 грамів дрібно нарізаних фініків;
  • 3 столові ложки окропу;
  • дрібка меленої кориці.

Приготування:

  1. Фініки кладемо у жаростійку ємність, повільно заливаємо окропом. Розминаємо виделкою до утворення пасти, додаємо корицю та перемішуємо. Відставляємо вистигати.
  2. Вівсянку готувати не потрібно, просто перекладаємо усі інгредієнти в банку, перемішуємо, накриваємо кришкою та ставимо у холодильник на ніч.
  3. Перед подачею вівсянку розігріваємо, додаємо фінікове масло. Можна також додати шматочки яблука, банана, апельсину, посипати корицею або шоколадом.

Смачного!