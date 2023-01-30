Смачна вівсянка у поєднанні з фініковим маслом – це швидке задоволення енергетичних потреб організму у будь-якій ситуації. Лише кілька звичних маніпуляцій на кухні, смачний перекус – і ви знову сповнені сил, аби підкорювати нові вершини.

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Рецепт вівсянки з яблуками, корицею та фініковим маслом

Час: 20 хвилин

Порцій: 1

Смачно та поживно / Фото EatingWell

Інгредієнти:

40 грамів вівсянки;

половина натертого яблука;

жменя нарізаних горіхів;

150 мілілітрів молока;

1/4 чайної ложки меленої кориці;

1 столова ложка фінікового масла;

для фінікового масла:

100 грамів дрібно нарізаних фініків;

3 столові ложки окропу;

дрібка меленої кориці.

Приготування:

Фініки кладемо у жаростійку ємність, повільно заливаємо окропом. Розминаємо виделкою до утворення пасти, додаємо корицю та перемішуємо. Відставляємо вистигати. Вівсянку готувати не потрібно, просто перекладаємо усі інгредієнти в банку, перемішуємо, накриваємо кришкою та ставимо у холодильник на ніч. Перед подачею вівсянку розігріваємо, додаємо фінікове масло. Можна також додати шматочки яблука, банана, апельсину, посипати корицею або шоколадом.

Смачного!