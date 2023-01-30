Смачна вівсянка у поєднанні з фініковим маслом – це швидке задоволення енергетичних потреб організму у будь-якій ситуації. Лише кілька звичних маніпуляцій на кухні, смачний перекус – і ви знову сповнені сил, аби підкорювати нові вершини.
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Рецепт вівсянки з яблуками, корицею та фініковим маслом
Час: 20 хвилин
Порцій: 1
Смачно та поживно / Фото EatingWell
Інгредієнти:
- 40 грамів вівсянки;
- половина натертого яблука;
- жменя нарізаних горіхів;
- 150 мілілітрів молока;
- 1/4 чайної ложки меленої кориці;
- 1 столова ложка фінікового масла;
для фінікового масла:
- 100 грамів дрібно нарізаних фініків;
- 3 столові ложки окропу;
- дрібка меленої кориці.
Приготування:
- Фініки кладемо у жаростійку ємність, повільно заливаємо окропом. Розминаємо виделкою до утворення пасти, додаємо корицю та перемішуємо. Відставляємо вистигати.
- Вівсянку готувати не потрібно, просто перекладаємо усі інгредієнти в банку, перемішуємо, накриваємо кришкою та ставимо у холодильник на ніч.
- Перед подачею вівсянку розігріваємо, додаємо фінікове масло. Можна також додати шматочки яблука, банана, апельсину, посипати корицею або шоколадом.
Смачного!