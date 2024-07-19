Цей рецепт вам точно знадобиться: як приготувати коктейль Апероль Шпріц

19 липня 2024, 10:15
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Джерело:

Cookie and Kate

Апероль Шпріц – це популярний італійський коктейль. Він вирізняється своїм яскраво-оранжевим кольором і свіжим, злегка гіркуватим смаком.

Основним інгредієнтом є Апероль – аперитив із гірким смаком, який виготовляється з різних трав і коріння. Коктейль подають у великому винному келиху з льодом і апельсином.

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Коктейль Апероль Шпріц

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 90 мілілітрів просекко;
– 60 мілілітрів Апероль;
– 30 мілілітрів содової води;
– кубики льоду;
– чверть апельсина.

Приготування:

  1. Заповніть великий винний келих кубиками льоду.
  2. Налийте 90 мілілітрів просекко.
  3. Додайте 60 мілілітрів Апероль.
  4. Влийте 30 мілілітрів содової води.
  5. Легко перемішайте коктейль, щоб інгредієнти змішалися.
  6. Прикрасьте слайсом апельсина.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська