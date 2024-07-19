Цей рецепт вам точно знадобиться: як приготувати коктейль Апероль Шпріц

Апероль Шпріц – це популярний італійський коктейль. Він вирізняється своїм яскраво-оранжевим кольором і свіжим, злегка гіркуватим смаком.

Основним інгредієнтом є Апероль – аперитив із гірким смаком, який виготовляється з різних трав і коріння. Коктейль подають у великому винному келиху з льодом і апельсином.

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Коктейль Апероль Шпріц

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

– 90 мілілітрів просекко;– 60 мілілітрів Апероль;– 30 мілілітрів содової води;– кубики льоду;– чверть апельсина.

Приготування:

Заповніть великий винний келих кубиками льоду. Налийте 90 мілілітрів просекко. Додайте 60 мілілітрів Апероль. Влийте 30 мілілітрів содової води. Легко перемішайте коктейль, щоб інгредієнти змішалися. Прикрасьте слайсом апельсина.

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