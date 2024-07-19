Цей рецепт вам точно знадобиться: як приготувати коктейль Апероль Шпріц
19 липня 2024, 10:15Читать новость на русском
Джерело:Cookie and Kate
Апероль Шпріц – це популярний італійський коктейль. Він вирізняється своїм яскраво-оранжевим кольором і свіжим, злегка гіркуватим смаком.
Основним інгредієнтом є Апероль – аперитив із гірким смаком, який виготовляється з різних трав і коріння. Коктейль подають у великому винному келиху з льодом і апельсином.
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Коктейль Апероль Шпріц
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
– 90 мілілітрів просекко;
– 60 мілілітрів Апероль;
– 30 мілілітрів содової води;
– кубики льоду;
– чверть апельсина.
Приготування:
- Заповніть великий винний келих кубиками льоду.
- Налийте 90 мілілітрів просекко.
- Додайте 60 мілілітрів Апероль.
- Влийте 30 мілілітрів содової води.
- Легко перемішайте коктейль, щоб інгредієнти змішалися.
- Прикрасьте слайсом апельсина.