Банки розлітаються ще до зими: як закрити огірки з медом

14 серпня 2023, 11:41
Читать новость на русском

Джерело:

Етнософт

Щоб смакувати взимку хрумкими огірочками, готувати їх потрібно саме зараз. Апетитна закуска з медом підійде до будь-якого свята.

Консервовані огірки – одна з найпопулярніших закусок взимку. Її подають окремо, або додають до страв. Аби й ви могли ласувати улюбленими огірочками, ми дібрали перевірений рецепт з медом.

Читайте також Апетитний курячий шашлик – хіт літнього сезону: як його приготувати з овочами

Огірки з медом консервовані

  • Час: 8 – 10 годин
  • Порції: 1
Інгредієнти на 3 літрову банку:
 – 2 кілограми огірків;
 – 1 листок хрону;
 – 5 листків вишні;
 – 2 суцвіття кропу;
 – 3 зубчики часнику;
 – 100 грамів оцту;
 – перець гострий;
 – 50 грамів меду;
 – 50 грамів солі;
 – 1500 грамів води.

Приготування:

  • Перекладаємо огірки у велику миску та заливаємо холодною водою на чотири години. Наливайте воду так, щоб огірочки були нею повністю покриті.
  • Заздалегідь підготуйте банки та кришки – їх необхідно простерилізувати. Потім, миємо листя хрону, вишневе листя, кропові парасольки і гострий перець.
  • Спеції розкладаємо в банки. Після замочування огірки потрібно ретельно вимити, зрізати "попки" і розкласти по банках. На дно банки намагайтеся укладати більші огірки, а дрібніші – з середини банки.
  • Заливаємо банку з огірками доверху окропом і залишаємо на десять хвилин.
  • Нарізаємо невеликими пластинками часник.
  • Зливаємо воду з огірків знову в каструлю і ставимо повторно кип’ятити.
  • Поки вода закипає, додаємо в банки часник, сіль, мед і оцет.
  • Заливаємо тару з огірками окропом і закручуємо кришками.
  • Банки з консервованими медовими огірками після закриття кришками потрібно укутати у ковдру на чотири години.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновані корнішони на зиму.
Автор: Богданна Рибак