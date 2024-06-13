На цю зиму краще не заморожувати: як приготувати консервований горошок

Консервований зелений горошок не обов'язково купувати в магазині, його легко приготувати вдома. Головне – використовувати молодий цукровий горошок!

Зелений горошок є основою багатьох салатів, супів і гарячих страв. Консервований горошок дуже смачний, солодкий і соковитий. Якщо він росте у вас на грядці, то обов'язково зробіть собі запаси на зиму!

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Консервований горошок

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

– 500 грамів очищеного зеленого горошку;– 400 мілілітрів води;– 20 грамів цукру;– 20 грамів солі;– 1/2 чайної ложки лимонного соку;– 15 мілілітрів оцту 5%.

Приготування:

Розкрийте стручки гороху, виберіть хороше насіння, без зміни кольору, пошкоджень і ознак гнилі. Покладіть горох на друшляк і промийте під проточною водою, щоб видалити всі забруднення. Покладіть горох в каструлю, залийте водою і залиште на 3 години. Вилийте воду. Наповніть каструлю з горохом свіжою холодною водою і почніть нагрівати. Коли горох закипить, додайте сік одного лимона (або лимонну кислоту), щоб горох залишився світло-зеленим, і варіть приблизно 3 хвилини. Довше варити не потрібно, інакше зелений горошок може зморщитися. Паралельно приготуйте маринад. Налийте в каструлю холодну чисту воду. Додайте цукор і сіль, перемішайте, закип'ятіть воду. Додайте оцет, знову доведіть до кипіння. Вимкніть вогонь. Розкладіть горошок в чисті стерилізовані банки та залийте маринадом так, щоб він повністю покривав горох. Закрийте банки та стерилізуйте їх 10 хвилин. Остудіть банки при кімнатній температурі і зберігайте в темному прохолодному місці. Маринований горошок на зиму готовий.

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