На цю зиму краще не заморожувати: як приготувати консервований горошок
13 червня 2024, 06:31Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Консервований зелений горошок не обов'язково купувати в магазині, його легко приготувати вдома. Головне – використовувати молодий цукровий горошок!
Зелений горошок є основою багатьох салатів, супів і гарячих страв. Консервований горошок дуже смачний, солодкий і соковитий. Якщо він росте у вас на грядці, то обов'язково зробіть собі запаси на зиму!
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Консервований горошок
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів очищеного зеленого горошку;
– 400 мілілітрів води;
– 20 грамів цукру;
– 20 грамів солі;
– 1/2 чайної ложки лимонного соку;
– 15 мілілітрів оцту 5%.
Приготування:
- Розкрийте стручки гороху, виберіть хороше насіння, без зміни кольору, пошкоджень і ознак гнилі.
- Покладіть горох на друшляк і промийте під проточною водою, щоб видалити всі забруднення.
- Покладіть горох в каструлю, залийте водою і залиште на 3 години. Вилийте воду.
- Наповніть каструлю з горохом свіжою холодною водою і почніть нагрівати.
- Коли горох закипить, додайте сік одного лимона (або лимонну кислоту), щоб горох залишився світло-зеленим, і варіть приблизно 3 хвилини.
- Довше варити не потрібно, інакше зелений горошок може зморщитися.
- Паралельно приготуйте маринад.
- Налийте в каструлю холодну чисту воду.
- Додайте цукор і сіль, перемішайте, закип'ятіть воду.
- Додайте оцет, знову доведіть до кипіння. Вимкніть вогонь. Розкладіть горошок в чисті стерилізовані банки та залийте маринадом так, щоб він повністю покривав горох.
- Закрийте банки та стерилізуйте їх 10 хвилин.
- Остудіть банки при кімнатній температурі і зберігайте в темному прохолодному місці.
- Маринований горошок на зиму готовий.