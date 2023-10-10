І блекаут не буде страшний: рецепт консервованого салату на зиму з баклажанів та помідорів
10 жовтня 2023, 09:33Читать новость на русском
Джерело:Апостроф
Зима може бути складною, про це вже невпинно попереджають. Аби полегшити приготування їжі в несприятливих умовах: без світла чи газу, ми пропонуємо приготувати заздалегідь смачний консервований салат з баклажанів та помідорів.
Салат з баклажанів та помідорів – відмінний варіант для зимової консервації. Його швидко та легко готувати, він з доступних продуктів, а смак – неперевершений та вміру гострий.
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Подавайте його до будь-якого гарніру, м'ясної чи рибної страви.
Рецепт зимового консервованого салату з баклажанів та помідорів
- Час: 2 години
- Порції: 4
– 2 кілограми баклажанів;
– 3 кілограми помідорів;
– 1,5 кілограма солодкого перцю;
– 2 стручки гострого перцю;
– 4 голівки часнику;
– 250 грамів олії;
– 200 грамів цукру;
– 200 грамів 9% оцту;
– 2 столові ложки солі.
Приготування:
- Ретельно миємо овочі. З солодких перців видаляємо насіння, нарізаємо соломкою. Також видаляємо насіння з гострого перцю, подрібнюємо його у блендері разом із часником.
- Помідори пропускаємо через м'ясорубку або подрібнюємо у блендері. Томатну масу виливаємо в каструлю, де варитиметься салат. Додаємо до помідорів сіль та цукор. Коли вони закиплять – висипаємо нарізані кубиками баклажани і вливаємо олію. Перемішуємо.
Салат з баклажанів / Фото Tasty
- Коли баклажани закиплять, додаємо солодкий перець і знову доводимо до кипіння. Варимо овочі 35 – 45 хвилин, щоб баклажани стали м'якими.
- Поки салат вариться, підготуйте банки та кришки – стерилізуйте їх.
- За 5 хвилин до повної готовності баклажанів додаємо часник та гострий перець. Наприкінці вливаємо оцет і даємо овочевій суміші ще раз закипіти.
- Після закипання салат відразу ж починайте розкладати закрутку по банках, не вимикаючи вогонь.
- Закрийте банки кришками, переверніть дном догори і залиште до охолодження. Зберігаємо у прохолодному місці.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати грузинське ткемалі з аличі на зиму.