Ткемалі – традиційний грузинський соус до м'яса, у який входить велика кількість аличі та спецій. Він надзвичайно пряний, ароматний та підходить до шашликів, стейків й інших м'ясних страв.

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24 канал підготував рецепт ткемалі з жовтої аличі, який ви з легкістю повторите вдома.

Рецепт соусу ткемалі

Час: 3 години

3 години Порції: 3

Інгредієнти:

– 3 кілограми аличі;

– 9 ложок цукру;

– 400 – 450 грамів води;

– 18 зубчиків часнику;

– великий пучок петрушки або кінзи;

– 4,5 чайних ложок солі;

– 4, 5 чайних ложок хмелі-сунелі;

– 2 – 3 штуки червоного гострого перцю чилі.

Приготування:

Ретельно миємо аличу, далі відварюємо її у каструлі з водою протягом 30 хвилин до м'якого стану.

Перетираємо через сито, щоб позбутися кісточок.

Перебиваємо аличу в блендері до однорідного стану. Відправляємо пюре назад в каструлю та варимо ще 30 хвилин до випарування зайвої рідини.

Додаємо до пюре цукор, сіль та хмелі-сунелі. Перемішуємо і вичавлюємо до пюре часник.

Нарізаємо середніми шматками перець чилі та відправляємо до пюре. Варимо масу ще 30 хвилин.

Нарізаємо зелень та відправляємо до аличі.Перебиваємо соус блендером до однорідної маси.

Перекладаємо соус до чистих і стерилізованих банок, накриваємо кришками. На дно великої каструлі кладемо рушник, заливаємо все водою та кладемо банки. Стерилізуємо ткемалі протягом 10 хвилин.

Закриваємо соус, перевертаємо верх дном та накриваємо рушником. Охолоджуємо банки при кімнатній температурі.

Смачного!

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