Хоч 100 банок закрийте, буде мало: рецепт корнішонів
11 серпня 2023, 14:01Читать новость на русском
Яка ваша улюблена зимова консервація? Ми просто обожнюємо корнішони. Їх можна їсти, як окрему закуску, або подавати до м'ясних чи овочевих страв.
Щоб приготувати закрутку з огірочків на зиму не потрібно багато часу чи дорогих інгредієнтів. Весь процес займає годину часу, а результат вартує старань.
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Рецепт маринованих огірків
- Час: 1 година
- Порції: 1
– 1 суцвіття кропу;
– 1 лавровий лист;
– 5 горошин духм'яного перцю горошком;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– половина кореня петрушки;
– 1 столова ложка діжонської гірчиці;
– молоді огірки.
Для маринаду на 1 літр води:
– 2 столові ложки солі;
– 4 столові ложки цукру;
– 100 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Заздалегідь замочіть чисті огірки у воді на 2 години. Таким чином вони вберуть в себе рідину та стануть хрусткими та смачними.
- На дно банки викладіть горошини перцю, суцвіття кропу, лавровий лист. Наріжте шматочками очищену цибулю та моркву та теж викладіть в банки. Зверху покладіть огірки.
- Зваріть маринад та гарячим залийте банки з огірками.
- Підготуйте все для стерилізації закрутки та варіть накривши кришкою 10 хвилин. Щільно закрийте їх кришками та переверніть догори дном. Вкутайте мариновані огірки рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати мариновані помідори по-грузинськи на зиму.