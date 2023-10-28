Гарбузовий крем-суп на Геловін – смачнішого ми ще не куштували
28 жовтня 2023, 09:28Читать новость на русском
Готуєтеся до свята Геловін, але ще не придумали, що подати на першу страву, аби було корисно і тематично? Спробуйте варіант з гарбузовим крем-супом з моторошними привидами на поверхні.
Серед безлічі популярних рецептів крем-супів – гарбузовий вважається найсмачнішим. Ви не повірите, але навіть таку першу страву можна адаптувати під тематичне свято Геловін.
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Достатньо просто намалювати сметаною чи вершками привидів, чи сформувати павутинку, повідомляє 24 канал.
Рецепт особливого крем-супу
Час: 1 година
- Порції: 6
– 800 грамів гарбуза;
– 200 грамів картоплі;
– 250 грамів моркви;
– 200 грамів ріпчастої цибулі;
– 25 грамів кореня імбиру;
– 15 грамів часнику;
– 1 літр молока;
– 10 грамів солі;
– 1 чайна ложка куркуми.
Приготування:
- Наріжте м'якоть гарбуза грубими кубиками та збризніть олією. Відправте все на деко та запікайте до готовності в духовці при 180 – 190 градусах.
- Наріжте очищені овочі грубими шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.
- У каструлі з'єднайте запечений гарбуз, обсмажені овочі, влийте молоко, нарізаний шматочками імбир.
- Перемішайте все та прогрійте на середньому вогні. Коли суп почне кипіти – додайте куркуму, перемішайте та вимкніть вогонь.
- Перебийте все блендером в однорідну масу.
- Розлийте крем-суп по порційних тарілках та намалюйте вершками чи сметаною привидів.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати сирну шарлотку з яблуками.