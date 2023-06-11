Страва козаків, яку варили ще 500 років тому: як приготувати справжній куліш
Джерело:cookery
Козацький куліш – це польова страва, котра користувалася неймовірною популярністю серед козаків та чумаків. Весь секрет – у простоті приготування та доступності інгредієнтів.
Куліш – особлива каша, котру заведено готувати просто неба в казані на вогні. Його здавна любили в Україні, люди, що працювали у полі, козаки та чумаки. Він користувався популярністю під час військових походів і в дорозі, звідти з’явилась друга назва – польова каша.
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Куліш – це щось середнє між густим супом і кашею. Основним інгредієнтом є пшоно.
Історія відомої страви
Славнозвісну кашу почали готувати в Україні понад 500 років тому. Це були буремні роки, тривожний час коли селяни, міське населення, дрібна шляхта втікали від пригноблення і поселялись на неосвоєних землях Подніпров’я та Побужжя.
Головною умовою прийняття в козацьке братство було те, що чоловіки повинні бути неодруженими. Саме тому і страви, які готували у такому товаристві, були простими без спеціальних навичок, точної рецептури. Саме куліш, схожий на густий суп чи рідку кашу, який міг замінити весь обід, став головною стравою козаків.
Рецепт козацького кулеша
- Час: 1,5 години
- Порцій: 2
Історична страва / Фото СмачноІнгредієнти:
– 150 грамів сала;
– 100 грамів пшона;
– 6 картоплин;
– 2 цибулини;
– 1 пучок петрушки;
– 2 літри води.
Приготування:
- Промийте пшоно у великій кількості теплої води.
- Після чого відкиньте промите на сито, щоб стекла вода, що залишилася.
- Висипте крупу у каструлю та залийте водою, доведіть до кипіння, дайте солі та зменшіть вогонь.
- Варіть пшоно на середньому вогні, близько 10 хвилин.
- Помийте та почистьте картоплю, наріжте на середні кубики.
- Додайте її в каструлю з пшоном і варіть приблизно 15 хвилин, так, щоб картопля була майже готова.
- Візьміть сало, наріжте на невеликі шматочки.
- Очистіть ріпчасту цибулю від лушпиння та наріжте на маленькі шматочки. Поставте сковороду на вогонь, потім покладіть в неї сало і злегка присмажте його на середньому вогні, потім додайте подрібнену ріпчасту цибулю.
- Обсмажуйте до золотистого кольору.
- Коли картопля буде майже готовою, додайте обсмажену цибулю і сало.
- На невеликому вогні готуйте куліш ще близько 5 – 7 хвилин.
- Після закінчення готування куліш має настоятися хоча б 20 хвилин під кришкою.
- При подачі за бажання посипте його дрібно подрібненою петрушкою.
До кулешу смакуватиме курячий кебаб, який можна приготувати за лічені хвилини.