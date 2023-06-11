Страва козаків, яку варили ще 500 років тому: як приготувати справжній куліш

Козацький куліш – це польова страва, котра користувалася неймовірною популярністю серед козаків та чумаків. Весь секрет – у простоті приготування та доступності інгредієнтів.

Куліш – особлива каша, котру заведено готувати просто неба в казані на вогні. Його здавна любили в Україні, люди, що працювали у полі, козаки та чумаки. Він користувався популярністю під час військових походів і в дорозі, звідти з’явилась друга назва – польова каша.

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Куліш – це щось середнє між густим супом і кашею. Основним інгредієнтом є пшоно.

Історія відомої страви

Славнозвісну кашу почали готувати в Україні понад 500 років тому. Це були буремні роки, тривожний час коли селяни, міське населення, дрібна шляхта втікали від пригноблення і поселялись на неосвоєних землях Подніпров’я та Побужжя.

Головною умовою прийняття в козацьке братство було те, що чоловіки повинні бути неодруженими. Саме тому і страви, які готували у такому товаристві, були простими без спеціальних навичок, точної рецептури. Саме куліш, схожий на густий суп чи рідку кашу, який міг замінити весь обід, став головною стравою козаків.

Рецепт козацького кулеша

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 2

Історична страва / Фото Смачно

– 150 грамів сала;– 100 грамів пшона;– 6 картоплин;– 2 цибулини;– 1 пучок петрушки;– 2 літри води.

Приготування:

Промийте пшоно у великій кількості теплої води.

Після чого відкиньте промите на сито, щоб стекла вода, що залишилася.

Висипте крупу у каструлю та залийте водою, доведіть до кипіння, дайте солі та зменшіть вогонь.

Варіть пшоно на середньому вогні, близько 10 хвилин.

Помийте та почистьте картоплю, наріжте на середні кубики.

Додайте її в каструлю з пшоном і варіть приблизно 15 хвилин, так, щоб картопля була майже готова.

Візьміть сало, наріжте на невеликі шматочки.

Очистіть ріпчасту цибулю від лушпиння та наріжте на маленькі шматочки. Поставте сковороду на вогонь, потім покладіть в неї сало і злегка присмажте його на середньому вогні, потім додайте подрібнену ріпчасту цибулю.

Обсмажуйте до золотистого кольору.

Коли картопля буде майже готовою, додайте обсмажену цибулю і сало.

На невеликому вогні готуйте куліш ще близько 5 – 7 хвилин.

Після закінчення готування куліш має настоятися хоча б 20 хвилин під кришкою.

При подачі за бажання посипте його дрібно подрібненою петрушкою.

До кулешу смакуватиме курячий кебаб, який можна приготувати за лічені хвилини.