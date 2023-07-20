Пальчики оближете: ніжні курячі гомілки з соусом дзадзикі

Не знаєте, що приготувати з курячих гомілок, а буденні варіанти страв вже набридли? У нас є рецепт ідеальних гомілок з соусом.

Ніжні курячі гомілки з соусом дзадзикі стануть справжнім відкриттям нових смаків для вашої родини. Цей рецепт настільки простий, що його зможе повторити навіть початківець.

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Курячі гомілки не тільки смачні, а й швидкі у приготуванні, тож за короткий час можна нагодувати усю родину. Щодо гарніру до м'яса: обирайте овочевий салат, улюблену кашу чи французьку картоплю.

Рецепт курячих гомілок з соусом дзадзикі

Час: 1 година 50 хвилин

1 година 50 хвилин Порції: 4

– упаковка гомілок;– 1 столова ложка йогурту;– 2 столові ложки олії;– сухі трави;– сіль, чорний мелений перець;– часник;– пармезан;– улюблена зелень;– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

До курячих гомілок додаємо йогурт, спеції, олію та все перемішуємо.

Залишаємо на 30 хвилин курочку, щоб вона трішки промаринувалась.

Випікаємо гомілки в рукаві за температури 190 градусів 60 хвилин, після розрізаємо рукав і підвищуємо температуру до 220 градусів та час від часу перевертаємо курочку для обсмаження з усіх сторін.

Викладаємо гомілки в миску, додаємо подрібнену зелень, натертий свіжий часник, шматочок масла та натертий пармезан. Усе перемішуємо.

Курячі гомілки виходять дуже ніжні та соковиті.

Рецепт соусу дзадзикі

– 100 грамів йогурту без добавок;– огірок;– кріп;– сіль.

Приготування:

Натираємо огірок на дрібній тертці та вижимаємо сік, додаємо йогурт, кріп та сіль. Ставимо в холодильник на годину, краще це робити одночасно з приготуванням гомілок.

Подаємо гарячі курячі гомілки разом із соусом дзадзикі.

Смачного!

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