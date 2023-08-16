Коли нема часу готувати: рецепт курячих гомілок за 45 хвилин

Не знаєте, що приготувати на обід, аби було швидко та смачно? У нас є цікавий варіант з курячими гомілками.

Курячі гомілки швидкі у приготуванні, тож за короткий час можна нагодувати усю родину. Додатково подайте їх з соусом дзадзикі та вареною картоплею і насолоджуйтеся відмінним обідом.

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До курячих гомілок підійдуть різні варіанти гарнірів: макарони, каші, як гречка чи рис, картопля чи овочеві салати. Смачно також із рагу чи запіканкою.

Рецепт курячих гомілок

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4

– упаковка гомілок;– 1 столова ложка йогурту;– 2 столові ложки олії;– сухі трави;– сіль, чорний мелений перець;– часник;– пармезан;– зелень;– 30 грамів вершкового масла.

Приготування:

До курячих гомілок додаємо йогурт, спеції, олію та все перемішуємо. Для насиченого смаку, залишаємо маринуватися на 30 хвилин курочку, або одразу переходимо до приготування.

Перекладаємо курячі гомілки в рукав для випікання. Розігріваємо духовку до 190 – 200 градусів.

Випікаємо гомілки в рукаві 45 – 60 хвилин, після розрізаємо рукав і підвищуємо температуру до 220 градусів. Час від часу перевертаємо курочку для обсмаження з усіх сторін.

Викладаємо гомілки в жаротривку миску, додаємо зелень, натертий свіжий часник, шматочок масла та натертий пармезан. Усе перемішуємо.

Курячі гомілки виходять дуже ніжні та соковиті.

Для соусу змішуємо 100 грамів грецького йогурту, свіжий натертий огірок, кріп та сіль.

Подаємо гарячі курячі гомілки разом із соусом дзадзикі і насолоджуємось неймовірним смаком.

Смачного!

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