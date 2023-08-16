Коли нема часу готувати: рецепт курячих гомілок за 45 хвилин
16 серпня 2023, 10:32Читать новость на русском
Джерело:Готуємо з Юлією
Не знаєте, що приготувати на обід, аби було швидко та смачно? У нас є цікавий варіант з курячими гомілками.
Курячі гомілки швидкі у приготуванні, тож за короткий час можна нагодувати усю родину. Додатково подайте їх з соусом дзадзикі та вареною картоплею і насолоджуйтеся відмінним обідом.
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До курячих гомілок підійдуть різні варіанти гарнірів: макарони, каші, як гречка чи рис, картопля чи овочеві салати. Смачно також із рагу чи запіканкою.
Рецепт курячих гомілок
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
– упаковка гомілок;
– 1 столова ложка йогурту;
– 2 столові ложки олії;
– сухі трави;
– сіль, чорний мелений перець;
– часник;
– пармезан;
– зелень;
– 30 грамів вершкового масла.
Приготування:
- До курячих гомілок додаємо йогурт, спеції, олію та все перемішуємо. Для насиченого смаку, залишаємо маринуватися на 30 хвилин курочку, або одразу переходимо до приготування.
- Перекладаємо курячі гомілки в рукав для випікання. Розігріваємо духовку до 190 – 200 градусів.
- Випікаємо гомілки в рукаві 45 – 60 хвилин, після розрізаємо рукав і підвищуємо температуру до 220 градусів. Час від часу перевертаємо курочку для обсмаження з усіх сторін.
- Викладаємо гомілки в жаротривку миску, додаємо зелень, натертий свіжий часник, шматочок масла та натертий пармезан. Усе перемішуємо.
- Курячі гомілки виходять дуже ніжні та соковиті.
- Для соусу змішуємо 100 грамів грецького йогурту, свіжий натертий огірок, кріп та сіль.
- Подаємо гарячі курячі гомілки разом із соусом дзадзикі і насолоджуємось неймовірним смаком.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати варену кукурудзу в молоці.