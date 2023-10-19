Котлети з грибами, які тануть в роті – рецепт в духовці

19 жовтня 2023, 10:13
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Джерело:

Ілля Харламов

Завжди готуєте звичайні смажені котлети, але від них помітно набираєте вагу? Спробуйте запекти їх в духовці – це дуже смачно і низькокалорійно.

Котлети з грибами – відмінний варіант ситної страви на обід чи вечерю. Їх не тільки легко готувати, а й поживно їсти навіть ввечері. 

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Дієтичні котлети з курячого філе та грибів стануть справжнім відкриттям навіть для дітей, адже від смажених майже не відрізняються.

Рецепт котлет з грибами

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 600 грамів курячого філе;
 – 400 грамів печериць;
 – 150 грамів цибулі;
 – 2 зубчики часнику;
 – 10 – 15 грамів вершкового масла;
 – мускатний горіх;
 – коріандр;
 – сухий часник;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  • Подрібнюємо куряче філе у фарш, дрібно нарізаємо очищені гриби та з'єднуємо все з рештою інгредієнтів.
  • Присмачуємо масу спеціями та добре вимішуємо руками.
  • Формуємо невеликі за розміром котлети та викладаємо на деко вкрите пергаментом.
  • Розігріваємо духовку до 190 градусів та випікаємо котлети 25 – 30 хвилин до готовності.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак