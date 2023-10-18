Паштет в духовці за п'ять хвилин, який підкорив інтернет

Паштет у духовці – це новий, зручний спосіб готувати улюблену закуску без зайвої мороки. Максимально економно по часу, смачно та вигідно.

Паштет – одна з улюблених закусок з печінки. Через свою легку, повітряну структуру, аромат та ніжний смак його полюбляють, мабуть, майже всі. Існує багато варіантів рецептів приготування рецептів паштету, але саме цей підкорив мережу. Все через те, що готується він одночасно в одному посуді в духовці.

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Такий метод не тільки економить час, а й зручний для тих, хто не надто вміє і любить готувати.

Подавайте курячий паштет з хрумкими брускетами, свіжим хлібом чи в тарталетках. З домашнього паштету можна зробити не тільки смачний сніданок, а й відмінну закуску.

Рецепт паштету за 5 хвилин

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 600 – 700 грамів курячої печінки;– 2 середні моркви;– 2 середні цибулі;– 3 – 4 зубчики часнику;– 50 грамів вершкового масла;– 200 грамів води;– 100 грамів вершків будь-якої жирності;– спеції (сіль та чорний мелений перець).

Приготування:

‍Розігріваємо духовку 180 градусів.

Викладаємо пергамент для запікання на деко, на нього кладемо промиту печінку, почищену та порізану моркву та цибулю, часник та сіль. Заливаємо водою і запікаємо 30 хвилин до готовності овочів.

‍Перекладаємо інгредієнти у глибокий посуд, додаємо розтоплене вершкове масло, солимо якщо потрібно, додаємо вершки і все добре перебиваємо блендером.

‍Перекладаємо готовий паштет у баночки. Зберігаємо у холодильнику.

Смачного!

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