Рецепт різдвяної куті з чорносливом та родзинками

4 січня 2023, 14:01
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Незмінним атрибутом Святвечора безумовно є кутя. Її готують за різними рецептами: з медом та без, з родзинками та навіть з курагою.

24 канал підготував для вас рецепт святкової куті з чорносливом та родзинками, аби додати страві трішки особливих ноток.

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Якщо ви не вживаєте мед через алергію, або просто він вам не довподоби – замініть його на цукор або цукровий сироп.

Рецепт куті з чорносливом та родзинками

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
 – 1 склянка пшениці;
 – 200 мілілітрів узвару;
 – 100 грамів родзинок;
 – 100 грамів маку;
 – 100 грамів волоських горіхів;
 – 3 столові ложки меду;
 – 4 – 5 штук чорносливу.

Приготування:

  • Перебираємо пшеницю, промиваємо її водою та замочуємо на 40 – 50 хвилин. Якщо є можливість – залишаємо на ніч. Зливаємо воду та перекладаємо крупу в каструлю з водою. Відварюємо до готовності протягом 40 – 45 хвилин (вона повинна бути м'якою.
  • Промиваємо мак, заливаємо окропом та зливаємо рідину. повторюємо цей процес. Далі його перетираємо у ступці, або за допомогою блендера. За бажанням додаємо цукор.
  • Родзинки та чорнослив промиваємо водою, заливаємо окропом. Горіхи висушуємо в духовці або на сухій сковороді, потім очищаємо від лушпиння і подрібнюємо.
  • Готову пшеницю викладаємо у миску, додаємо мак, узвар, родзинки, чорнослив горіхи та мед. Перемішуємо.

Кутя готова. Смачного!

Автор: Богданна Рибак