Наче з бочки: смачніше за огірки – як приготувати квашені кабачки
20 вересня 2023, 21:45Читать новость на русском
Джерело:Шуба
Квашені кабачки – це чудовий спосіб зберегти літню свіжість і смак для холодної пори року. Ця домашня заготовка додасть гостроти і аромату до вашого столу.
Квашені кабачки – це та страва у якій є неймовірне поєднання смаку та користі, адже у такій закрутці збережено багато вітамінів і мінералів. Є простий рецепт приготування квашених кабачків, який стане у пригоді для кожної господині.
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Рецепт квашених кабачків
- Час: 1 година
- Порцій: 10
– 2 кабачки;
– 1 перець чилі;
– листя хрону;
– 2 парасольки кропу;
– 2 горошини духмяного перцю;
– 2 горошини чорного перцю;
– 2 листки смородини;
– 2 зубчики часнику;
– 1 літр води;
– 60 грамів солі;
– 1 лавровий лист.
Приготування:
- Ретельно вимийте всі інгредієнти і дайте стекти зайвій рідині.
- Часник розріжте на чотири частини.
- Потім візьміть кабачки, вимийте їх і обріжте кінцівки. Наріжте їх на кружальця завтовшки від 1 до 1,5 сантиметри.
- Після цього покладіть всю зелень і спеції на дно банки. Потім рівномірно та щільно розмістіть на них нарізані кабачки.
- Для приготування розсолу закипятіть воду і розчиніть в ній сіль, додайте лавровий лист.
- Дочекайтеся, коли розсіл охолоне і потім залийте ним кабачки в банці. Важливо впевнитися, що рідина повністю покриває овочі.
- Закрийте банку марлею і помістіть її в миску, оскільки кабачки будуть бродити, і розсіл може витікати.
- Залиште банку на 7 днів при кімнатній температурі.
- Після цього часу, можна закрити кабачки кришкою і перенести їх в прохолодне місце. Вони готові до споживання.