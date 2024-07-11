Універсальний розсіл наче з бочки: рецепт квашених огірків

У чому секрет хрустких огірків – особливий розсіл. Тільки натуральні інгредієнти, які є у кожній кухні.

Для того, щоб приготувати ідеальні квашені овочі потрібно тільки – огірки, кріп, сіль, часник та хрін. Чудовим доповненням стане листя смородини.

До теми Не просто перепис, а хіт сезону: відеорецепт огірків по-фінськи

Мариновані огірки

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

– огірки (не дуже великі);– часник;– кріп (краще зі стеблом);– свіжий хрін;– за бажанням – листя чорної смородини або вишні;– сіль для консервів (кам'яна).

Приготування:

Огірки помийте, вертикально і щільно розкладіть в банки (пастеризовані). Почистіть часник і хрін. У кожну літрову банку покладіть: 2 – 3 зубчики часнику, шматочок хрону, гілочку кропу з черешком і 2 листочки чорної смородини або вишні. Приготуйте маринад (на 1 літрову банку потрібно приблизно 0,5 літра маринаду): закип’ятіть воду в кількості, яка відповідає кількості банок. Посоліть консервацію з розрахунку 1 столова ложка солі на 1 літр води. Підготовлені банки залийте окропом і відразу закрийте. Огірки повинні бути повністю занурені в розсіл. Слідкуйте, щоб верхній край банки та кришка були сухими, коли закриваєте. Гарячі банки накрийте ковдрою приблизно на 12 годин, щоб добре зберегтися. Потім банки поставте в підвал (або темне прохолодне місце).

Візьміть на замітку: яку консервацію слід зробити у