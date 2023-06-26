В тарталетку чи торт: перевірений рецепт лимонного курда
26 червня 2023, 15:32Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Чимало кондитерів використовують у своїх десертах курди, але як їх приготувати вдома знає не кожен. Ми дібрали рецепт лимонного курда, який може бути як самостійним десертом, так і доповненням до випічки.
Літній, освіжаючий та дуже простий десерт, який кожен зможе приготувати – це лимонний курд. Ми часто зустрічаємо його в лимонному тарті, тарталетках чи мусових десертах.
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Не обов'язково готувати цілий торт, аби спробувати цей крем. Пропонуємо приготувати його та подати в шкірках лимона. Це і красиво, і нереально смачно.
Рецепт лимонного курда
- Час: 6 годин
- Порції: 6 – 8 штук
– 150 грамів соку лимона (3-4 штуки);
– 100 – 150 грамів цукру;
– 6 жовтків або 3 яйця;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– цедра 1 лимону;
– 75 г вершкового масла.
Приготування:
- Лимони розрізаємо навпіл та ложкою виймаємо м'якоть.Кладемо в глибоку миску і пробиваємо блендером. Проціджуємо сік через сито, додаємо цукор, жовтки або яйця, крохмаль, цедру та перемішуємо.
- Ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Знімаємо з вогню і перетираємо через сито.
- Додаємо вершкове масло та ретельно перемішуємо. Помішуючи, охолоджуємо до кімнатної температури і заповнюємо "формочки". Ставимо у холодильник на декілька годин, а краще – на ніч.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати домашню нутелу, смачнішу ніж магазинна за нашим рецептом.