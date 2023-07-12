Літній торт "Кавун" – ідеальний десерт до свята Петра і Павла
12 липня 2023, 12:21Читать новость на русском
Джерело:Алекс Міль
Якщо ви ще не куштували торт "Кавун" – не зволікайте з його приготуванням. Такий оригінальний торт стане справжньою окрасою столу.
Дуже оригінальна подача цього торта не залишить осторонь нікого. Він настільки яскравий, а ще смачний, що підійде до свята: дитячого чи дорослого.
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Спробуйте приготувати торт "Кавун" вдома та здивуйте смачним десертом рідних та близьких.
Рецепт торта "Кавун"
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
– 70 грамів свіжого шпинату;
– 70 грамів молока;
– 50 грамів олії;
– 120 грамів борошна;
– 60 грамів цукру + 10 грамів ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 8 грамів розпушувача.
Для желе:
– 50 грамів води + 8 грамів желатину;
– 300 грамів вишневого компоту чи соку;
– ягоди лохини чи чорниці.
Для крему:
– 300 грамів жирних вершків (33%);
– 200 грамів натурального йогурту;
– 14 грамів желатину + 70 грамів холодної води;
– 5 ложок цукрової пудри.
Приготування:
- Викладаємо в блендер промитий шпинат і молоко та перебиваємо в пюре.
- До яйця додаємо цукор і ванільний цукор і гарно збиваємо вінчиком. Додаємо олію і шпинат, вимішуємо.
- Борошно з'єднуємо з розпушувачем, висипаємо до шпинатної маси. Вимішуємо вінчиком і переливаємо в форму застелену пергаментом. Випікаємо при 180 градусах 25 хвилин. Даємо випічці охолонути.
- Заливаємо 14 грамів желатину 70 грамами холодної води і залишаємо набухати.
- До вершків додаємо цукрову пудру і збиваємо крем. Змішуємо крем, білий йогурт та розтоплений желатин. Заливаємо поверх бісквіта і даємо крему застигнути.
- Заливаємо 50 грамів води + 8 грамів желатину, та дайте набухнути. Розтоплюємо желатин, вливаємо до компоту чи соку, розмішуємо і заливаємо поверх білого шару. В желе закиньте ягідки, ніби це кісточки кавуна. Залишіть в холодильнику до повного застигання і подавайте.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати ягідний пиріг з популярного видання The New York Times.