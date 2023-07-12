Літній торт "Кавун" – ідеальний десерт до свята Петра і Павла

Якщо ви ще не куштували торт "Кавун" – не зволікайте з його приготуванням. Такий оригінальний торт стане справжньою окрасою столу.

Дуже оригінальна подача цього торта не залишить осторонь нікого. Він настільки яскравий, а ще смачний, що підійде до свята: дитячого чи дорослого.

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Спробуйте приготувати торт "Кавун" вдома та здивуйте смачним десертом рідних та близьких.

Рецепт торта "Кавун"

Час: 3 години

3 години Порції: 6 – 8

– 70 грамів свіжого шпинату;– 70 грамів молока;– 50 грамів олії;– 120 грамів борошна;– 60 грамів цукру + 10 грамів ванільного цукру;– 1 яйце;– 8 грамів розпушувача.– 50 грамів води + 8 грамів желатину;– 300 грамів вишневого компоту чи соку;– ягоди лохини чи чорниці.– 300 грамів жирних вершків (33%);– 200 грамів натурального йогурту;– 14 грамів желатину + 70 грамів холодної води;– 5 ложок цукрової пудри.

Приготування:

Викладаємо в блендер промитий шпинат і молоко та перебиваємо в пюре.

До яйця додаємо цукор і ванільний цукор і гарно збиваємо вінчиком. Додаємо олію і шпинат, вимішуємо.

Борошно з'єднуємо з розпушувачем, висипаємо до шпинатної маси. Вимішуємо вінчиком і переливаємо в форму застелену пергаментом. Випікаємо при 180 градусах 25 хвилин. Даємо випічці охолонути.

Заливаємо 14 грамів желатину 70 грамами холодної води і залишаємо набухати.

До вершків додаємо цукрову пудру і збиваємо крем. Змішуємо крем, білий йогурт та розтоплений желатин. Заливаємо поверх бісквіта і даємо крему застигнути.

Заливаємо 50 грамів води + 8 грамів желатину, та дайте набухнути. Розтоплюємо желатин, вливаємо до компоту чи соку, розмішуємо і заливаємо поверх білого шару. В желе закиньте ягідки, ніби це кісточки кавуна. Залишіть в холодильнику до повного застигання і подавайте.

Смачного!

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