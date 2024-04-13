Що приготувати з торішнього варення: рецепт апетитних та швидких мафінів
13 квітня 2024, 21:55Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
На полицях кожної кухні є банка з варенням, яке так і не було використано. Здавалося б, що робити з цим солодким запасом? Вихід є: спечіть мафіни до чаю.
Ця швидка в приготуванні випічка здивує вас своєю пухкістю та ароматом. Мафіни стануть чудовим десертом, коли потрібно швидко приготувати сніданок або пригостити несподіваних гостей.
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Мафіни з варенням
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Особливий смак / Фото Fajne gotowanieІнгредієнти:
– 320 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів цукру;
– 10 грамів розпушувача;
– 5 грамів харчової соди;
– 1 яйце;
– 120 мілілітрів молока 1,5%;
– 20 мілілітрів олії;
– 200 грамів сливового варення.
Приготування:
- У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду та сіль.
- В іншій мисці збити яйце, додати молоко, олію і ванільний екстракт. Ретельно перемішайте.
- Обидві маси з'єднати та знову перемішайте.
- Готовим тістом заповніть формочки для мафінів приблизно на 2/3.
- Ложкою зробіть невелике заглиблення в центрі кожної форми для мафінів.
- Випікайте мафіни в духовці 15 хвилин при 180 градусах Цельсія.
- Коли мафіни охолонуть, наповніть їх джемом.