Рецепт найлегших осінніх макаронів з особливим соусом
26 вересня 2023, 18:36Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Обожнюєте макаронні вироби, але не знаєте вже з чим їх готувати? У нас є рецепт, який точно стане улюбленим.
Макарони завжди були доступним та бюджетним варіантом швидкого обіду чи вечері. Їх можна подавати з сиром, овочами, м'ясом чи рибою. З макаронів готують як солодкі, так і гострі запіканки.
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Ми пропонуємо спробувати приготувати їх з особливим соусом з печених овочів: томатів та перців.
Рецепт макаронів з томатним соусом
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 3 болгарських перці;
– 2 великі томати або чері замість них;
– 2 головки часнику;
– середньої гостроти перчик;
– олія та духмяні трави, сіль;
– 50 – 70 грамів вершків.
Приготування:
- Розрізаємо солодкі перці навпіл і видаляємо насіння й серединку. Викладаємо їх на фольгу і деко вверх шкіркою. Туди ж цілі томати, надрізану головку часнику з олією, додаємо гострий перчик та трави. Присмачуємо все спеціями і поливаємо олією.
- Запікаємо овочі під верхнім грилем 20 хвилин, поки шкірка перців не почорніє. Накриваємо харчовою плівкою і даємо охолонути.
- Солодкі перці та томати зачищаємо від шкірки, часник вичавлюємо. Все збираємо у блендері, навіть сік, який утворився поки овочі запікались, бо він дуже ароматний.
- Перебиваємо все в однорідну суміш.
- На сковорідці обсмажуємо 100 грамів бекону, виливаємо туди ж овочевий соус, при необхідності додаємо сіль, трішки чебрецю чи орегано. Вливаємо вершки. Соус готовий!
- Для макаронів відварюємо їх у киплячій підсоленій воді до готовності. Зціджуємо воду.
- Перекладаємо їх в сковорідку з соусом, додаю ще трохи води, щоб був навіть трошки рідкуватий соус, адже вироби швидко всотують вологу.
- Натираємо сир та перемішуємо все. Дуже смачно додати порвані листочки базиліку й трішки зверху запашної олії.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати смажену рибу у вершках зі шпинатом та чері.