Один в один з оригіналом – розкрили секрети відомої випічки з вишнями
15 вересня 2023, 21:34Читать новость на русском
Джерело:Єлизавета Глінська
Обожнюєте домашню випічку? А як щодо смажених пиріжків з вишнями, які точно стануть улюбленими. До речі, вони дуже схожі на популярний Макпиріг.
Пиріжка з вишнями – популярний десерт з мережі фастфуду, але їх також можна приготувати вдома. У нас є перевірений рецепт.
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Пиріжки з вишнями
- Час: 4 години
- Порції: 8 – 10 штук
– 500 грамів борошна;
– 5 грамів солі;
– 240 грамів води;
– 40 грамів соняшникової олії;
– 20 грамів горілки.
Для вишневої начинки:
– 600 грамів вишні
– 40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки)
– 150 г цукру;
– олія для смаження.
Приготування:
- Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3 – 4 хвилини.
- Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.
- Знімаємо плівку та вимішуємо ще 2 – 3 хвилини.
- Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години.
- Для начинки змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль.
- Ставимо на плиту та постійно помішуючи заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину.
- Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу миску і залишаємо охолоджуватись.
- Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 міліметри.
- Викладаємо вишневу начинку.
- Змочуємо водичкою проміжки між тістом.
- Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки.
- Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.
- Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії.
- Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати яблучно-карамельний пиріг.