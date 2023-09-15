Один в один з оригіналом – розкрили секрети відомої випічки з вишнями

15 вересня 2023, 21:34
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Джерело:

Єлизавета Глінська

Обожнюєте домашню випічку? А як щодо смажених пиріжків з вишнями, які точно стануть улюбленими. До речі, вони дуже схожі на популярний Макпиріг.

Пиріжка з вишнями – популярний десерт з мережі фастфуду, але їх також можна приготувати вдома. У нас є перевірений рецепт.

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Пиріжки з вишнями

  • Час: 4 години
  • Порції: 8 – 10 штук
Інгредієнти для тіста:
 – 500 грамів борошна;
 – 5 грамів солі;
 – 240 грамів води;
 – 40 грамів соняшникової олії;
 – 20 грамів горілки.
Для вишневої начинки:
 – 600 грамів вишні
 – 40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки)
 – 150 г цукру;
 – олія для смаження.

Приготування:

  • Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3 – 4 хвилини.
  • Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.
  • Знімаємо плівку та вимішуємо ще 2 – 3 хвилини.
  • Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години.
  • Для начинки змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль.
  • Ставимо на плиту та постійно помішуючи заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину.
  • Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу миску і залишаємо охолоджуватись.
  • Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 міліметри.
  • Викладаємо вишневу начинку.
  • Змочуємо водичкою проміжки між тістом.
  • Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки.
  • Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.
  • Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії.
  • Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак