Що приготувати із замороженої малини: неймовірний мус – він прикрасить сірі будні

22 лютого 2024, 06:18
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Джерело:

Fajne gotowanie

Малиновий мус – це десерт, який завжди доречний на вашому столі. Його смак та консистенція здатні додати барв навіть у сірі будні. Млинці чи десерти – він завжди готовий додати особливих ноток у будь-яку страву.

Малиновий або будь-який інший фруктовий мус – ідеальне доповнення до млинців з морозивом і навіть тортів. Збережіть собі цей рецепт, адже одного дня він точно вам знадобиться.

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Рецепт мусу з малини

Час: 40 хвилин
Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 склянки малини;
– 1/2 склянки води;
– 125 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  1. Малину кладемо у каструлю, додаємо воду та нагріваємо на повільному вогні. Не забуваємо постійно помішувати.
  2. Додаємо цукор та продовжуємо готувати.
  3. Мус готовий тоді, коли стане густим.
  4. Після готовності даємо мусу охолонути та використовуємо до десертів та млинців.

Смачного!

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська