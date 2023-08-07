Не консервуйте так кабачки: перевірений малосольний рецепт від шеф-кухаря

7 серпня 2023, 10:36
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Ярославський

Переборщили з купівлею кабачків і тепер не знаєте, куди їх подіти? Ми пропонуємо спробувати замаринувати їх та подати на обід.

Малосольні кабачки не тільки чудова закуска до святкового столу, а й до буденного. Вони пасують як до м'ясних страв, так і до рибних.

Читайте також Відпочинок без зайвої мороки: апетитна курочка з овочами

Оскільки їх легко готувати, з ними справиться буквально кожен. Обирайте молоді кабачки чи цукіні та насолоджуйтеся відмінним смаком закуски.

Малосольні кабачки

  • Час: 2 години
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 900 грамів кабачків;
 – 3 чайні ложки солі;
 – 2 столові ложки меду;
 – 2,5 столової ложки яблучного оцту;
 – 3 – 5 зубків часнику;
 – 2 ложки олії;
 – пів пучка кропу.

Приготування:

  • Нарізаємо кабачок 2 – 3 міліметри товщиною. Перекладаємо у миску, засипаємо сіллю, добре перемішуємо, так щоб кожен шматочок був у солі і залишаємо на пів години.
  • ️Кабачки випускають дуже багато води, тому їх потрібно відтиснути. Додаємо мед, яблучний або винний оцет, тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Знов все перемішуємо.
  • Помістіть все на декілька годин в холодильник і страва готова.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати томатний сік на зиму за нашим рецептом.
Автор: Богданна Рибак