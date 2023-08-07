Не консервуйте так кабачки: перевірений малосольний рецепт від шеф-кухаря
7 серпня 2023, 10:36Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Переборщили з купівлею кабачків і тепер не знаєте, куди їх подіти? Ми пропонуємо спробувати замаринувати їх та подати на обід.
Малосольні кабачки не тільки чудова закуска до святкового столу, а й до буденного. Вони пасують як до м'ясних страв, так і до рибних.
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Оскільки їх легко готувати, з ними справиться буквально кожен. Обирайте молоді кабачки чи цукіні та насолоджуйтеся відмінним смаком закуски.
Малосольні кабачки
- Час: 2 години
- Порції: 2
– 900 грамів кабачків;
– 3 чайні ложки солі;
– 2 столові ложки меду;
– 2,5 столової ложки яблучного оцту;
– 3 – 5 зубків часнику;
– 2 ложки олії;
– пів пучка кропу.
Приготування:
- Нарізаємо кабачок 2 – 3 міліметри товщиною. Перекладаємо у миску, засипаємо сіллю, добре перемішуємо, так щоб кожен шматочок був у солі і залишаємо на пів години.
- ️Кабачки випускають дуже багато води, тому їх потрібно відтиснути. Додаємо мед, яблучний або винний оцет, тоненько нарізаний часник, кріп та олію. Знов все перемішуємо.
- Помістіть все на декілька годин в холодильник і страва готова.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати томатний сік на зиму за нашим рецептом.