Не огірки, і не помідори: рецепт найсмачнішої консервації на зиму

Окрім традиційних закруток з огірків та помідорів, ми пропонуємо підготувати на зиму мариновані перці за особливим рецептом.

Щоб доповнити список зимової консервації, ми пропонуємо додати до популярних закруток мариновані перці шматочками. Їх легко та швидко готувати, а насолоджуватися можна протягом 6 місяців.

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Подавайте їх до столу, як окрему закрутку, або до м’ясних чи рибних страв.

Рецепт маринованих перців на зиму

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1

– 1 кілограм солодкого перцю чи сорту білозірка;– 400 грамів води;– 2 ложки цукру;– 1 ложка солі;– 1 лавровий лист;– 2 горошини духмяного перцю;– 1 бутон гвоздики;– 2 зубчики часнику;– 2 ложки оцту столового 9%;– 50 грамів соняшникової олії.

Приготування:

Стерилізуємо банки та кришки.

Миємо овочі та видаляємо насінну коробку. Розрізаємо спочатку на смужки, а потім кожну смужку навпіл під кутом 45 градусів. Вийдуть великі шматочки.

У каструлю викладаємо шматочки перцю, вливаємо 400 грамів води, додаємо 2 зубчики часнику, 1 лавровий лист, 2 горошини духмяного перцю, 1 бутон гвоздики та всипаємо цукру й солі. Відправляємо все на середній вогонь та проварюємо 5 хвилин після закипання.

Знімаємо каструлю з перцем з вогню та вливаємо. оцту та соняшникової олії.

У стерилізовані банки викладаємо перець зі всіма спеціями та заливаємо рідиною, в якій він варився, до верху. Закриваємо кришками. Стерилізувати банку з перцем не потрібно, бо овоч варився та пройшов достатню термічну обробку.

Залишаємо банки з перцем охолоджуватися за кімнатної температури, а потім зберігаємо в прохолодному місці до року.

Смачного!

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