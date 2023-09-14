Медовий рулет на Віри, Надії, Любові, Софії – смачний подарунок на іменини

14 вересня 2023, 14:41
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Смачні рецепти

Вже у цю неділю, 17 вересня, християни відзначають велике свято Віри, Надії, Любові та матері Софії. Щоб смачно привітати рідних, знайомих та друзів, пропонуємо приготувати для них смачний медовий рулет.

Медовий рулет – це не тільки смачна домашня випічка, а й чудовий подарунок до свята. Він легкий та доступний у приготуванні, а смак – неймовірний, тане в роті.

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Така випічка стане справжньою окрасою святкового столу, або відмінним десертом до чаю чи кави.

Рецепт медового рулету

  • Час: 2 години
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 40 грамів меду;
 – пів чайної ложки соди;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 2 яйця;
 – дрібка солі;
 – 50 грамів цукру;
 – 100 грамів борошна.
Для крему:
 – 200 грамів жирних курячих вершків;
 – 100 грамів крем-сиру;
 – 50 грамів цукрової пудри; 
 – ягоди.

Приготування:

  • На низькому вогні підігріваємо мед декілька хвилинок та додаємо соду. При постійному помішуванні проварюємо до карамельного забарвлення. Знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло та перемішуємо до однорідності, охолоджуємо.
  • В миску розбиваємо яйця, додаємо сіль та збиваємо 1 – 2 хвилинки. Всипаємо цукор та збиваємо ще 4 – 5 хвилинок до побіління маси.
  • Просіюємо борошно та вливаємо медову суміш. За допомогою лопатки перемішуємо до однорідності.
  • Застилаємо деко пергаментом.
  • Виливаємо медове тісто та розрівнюємо лопаткою в тонкий пласт. Відправляємо в розігріту до 160 градусів духовку на 7 – 10 хвилинок.
  • Після дістаємо, перегортаємо корж та скручуємо рулетиком, охолоджуємо.
  • Для крему збиваємо дуже холодні вершки до стійких піків. Додаємо крем-сир та цукрову пудру, перемішуємо до однорідності.
  • Змащуємо корж кремом та додаємо улюблені ягоди, загортаємо в щільний рулетик та відправляємо в холодильник на годину стабілізуватися.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак